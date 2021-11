Arnsberg: Zeichen setzt gegen Gewalt gegen Frauen

Häusliche ist ein Problem in allen gesellschaftlichen Schichten.

Arnsberg. ZONTA Club Arnsberg und andere Unterstützer beteiligen sich an der Aktion „Orange your City“ und fordern Verbesserungen auch vor Ort.

Vom 25. November bis 10. Dezember leuchten wieder weltweit Gebäude in Orange. Auch hier in der Region setzt der ZONTA Club Arnsberg gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern weithin sichtbare Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Denn auch hier vor Ort ist diese Gewalt trauriger Alltag.

Frauen, die Gewalt erleben, stehen vor einem Berg an Herausforderungen und fühlen sich oft alleine. „Wir müssen daher als Gesellschaft sicherstellen, dass Frauen und Kinder ein gewaltfreies Leben haben und ihnen bei der Bewältigung der Gewaltfolgen helfen,“ fordert der ZONTA Club.

Karola Enners: Beratungsbedarf der Frauen übersteigt die personellen Kapazitäten

Die Frauenberatungsstellen in Meschede und Arnsberg sind für den gesamten Hochsauerlandkreis zuständig. „Die besonderen Herausforderungen, die ein so großer Flächenkreis mit sich bringt, erleben wir unmittelbar. Die Frauen müssen teilweise weite Wege auf sich nehmen. Leider können vor allem besonders gefährdete Frauen dazu die Fahrkosten oft gar nicht aufbringen“, erläutert Barbara Hönsch von der Frauenberatungsstelle Meschede.

Ihre Arnsberger Kollegin Karola Enners ergänzt, dass der Beratungsbedarf regelmäßig die vorhandenen personellen Kapazitäten übersteige.

Nicole Jerusalem: Ansprechpartnerinnen müssen kreisweit in Wohnortnähe sein

Sie engagieren sich (von links): Gabriele Kaufhold (kfd), Petra Blesel (Stadt Arnsberg), Nina Shure (Frauenberatung Meschede), Nicole Jerusalem (ZONTA Arnsberg), Lena Baader (Frauenberatung Arnsberg), Barbara Neuhaus (ZONTA Arnsberg), Karola Enners (Frauenberatung Arnsberg), Monika Schneider (Soroptimist Meschede), Karin Schüttler-Schmies (Hochsauerlandkreis), Ina Tiltmann (Frauenberatung Meschede), Christine Schlering-Bertelsmeyer (Soroptimist Meschede) und Silke Nowak (Soroptimist Meschede). Foto: Privat

Die derzeitige Präsidentin des ZONTA Clubs, Nicole Jerusalem aus Arnsberg, fordert, dass „die betroffenen Frauen in den anderen Kommunen des Kreises entsprechende Ansprechpartnerinnen wohnortnäher finden müssten.“ Sorge bereite auch die ohnehin hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt, die in der Corona-Zeit noch einmal gestiegen sei.

Auch Deutschland hat 2017 die „Istanbul Convention“ ratifiziert. In diesem völkerrechtlichen Vertrag hat sich Deutschland u. a. dazu bekannt, „Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen“.

ZONTA Club: Petition unterstützen und dem Bund so Dampf machen

Die Umsetzung in der Praxis bleibt jedoch laut ZONTA noch weit hinter der Verpflichtungserklärung zurück. Ein zentraler Punkt sei das Fehlen einer bundesweiten staatlichen Koordinierungsstelle, die dafür sorge, dass künftig alle Gewaltschutzmaßnahmen ineinandergreifen und wirksam umgesetzt werden.

Auch der ZONTA Club Arnsberg sagt daher Ja zu einer umfassenden und lückenlosen Umsetzung der Istanbul Convention in Deutschland. Gemeinsam rufen ZONTA, die Frauenberatungsstellen und die Gleichstellungsbeauftragten nun dazu auf, vom 6. November bis 6. Dezember eine Petition zu unterstützen, die die Bundesregierung auffordert, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen.

Der Dialog wird auch mit der Kommunalpolitik und der Öffentlichkeit gesucht

Aber nicht nur im Bund, auch in der Region könne und müsse gehandelt werden. Die Gleichstellungsbeauftragten im HSK, die Frauenberatungsstellen und der ZONTA Club Arnsberg treiben dazu ihre Zusammenarbeit im Schulterschluss mit weiteren Frauenverbänden voran.

In Gesprächen werden sie nun darüber beraten, welche konkreten Verbesserungen im gesamten Kreisgebiet anzustreben sind. Dazu wollen sie den intensiven Dialog mit der Kommunalpolitik und der Öffentlichkeit suchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg