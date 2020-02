Arnsberg: Zentrum für Wald und Holzwirtschaft eröffnet

Arnsberg. Mit gebündelter Fachkompetenz auch in der Forschung sollen die Probleme des Klimawandels offensiv angegangen werden. Der Schlüssel ist der Wald.

Großer Bahnhof für einen im Zeichen des Klimawandels eminent wichtigen Akt:

Mittwochmorgen wurde im Beisein von Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser, Regierungspräsident Hans-Josef Vogel und Bürgermeister Ralf Paul Bittner im Stadtteil Neheim das neue Zentrum für Wald und Holzwirtschaft eröffnet.

Diese neue Organisationseinheit des Landesbetriebes „Wald und Holz“ vereint am Standort Stadt Arnsberg praxisrelevante angewandte Forschung und Wissenstransfer - für einen zukunftssicheren Wald und besseren Klimaschutz.

Landesministerin Heinen-Esser: Wald ist zentrales Element der Daseinsvorsorge

„Der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder sind aktiver Klimaschutz und damit ein zentrales Element der Daseinsvorsorge.“ Mit diesen Worten hatte Landesministerin Heinen-Esser in ihrem Grußwort nochmals die Bedeutung unterstrichen, die Herausforderungen des Klimawandels mit vielen noch unüberschaubaren Folgen offensiv anzugehen.

Deshalb sei die Eröffnung dieses Zentrums für sie, so Ursula Heinen-Esser, nicht nur eine große Freude und ein besonderer Tag für das Land und Arnsberg, vielmehr habe an einer solchen Bündelung von Kompetenz in Forschung und Waldwirtschaft auch kein Weg vorbei geführt.

Immerhin nimmt Nordrhein-Westfalen mit diesem zukunftsweisenden, auf Nachhaltigkeit abzielenden Schritt eine Vorreiterrolle ein: Es ist das erste Zentrum dieser Art - bundesweit.

Der Wald ist erster Betroffener des Klimawandels, aber auch der Lösungsbringer

Und angesichts des „besorgniserregenden Zustandes des Waldes“, sagt Ursula Heinen-Esser, sei die Dringlichkeit der anstehenden Aufgaben groß. Schließlich befinde man sich in Sachen Wald bereits seit zwei Jahren aufgrund von großer Trockenheit, verheerendem Borkenkäferbefall und Sturmschäden in einem dauerhaften Ausnahmezustand.

„Der Wald ist so erster Betroffener des Klimawandels, aber mit seinen vielen Ökosystem-Leistungen auch der Lösungsbringer,“ weist die Ministerin der Kompetenz-Bündelung von Forschung, Wissenstransfer und nachhaltiger Waldwirtschaft eine durchaus herausragende Rolle bei der Lösung von Klimawandel-Problemen zu.

Ursula Heinen-Esser: Nachhaltigkeit erfordert auch Abschied von Traditionen

Allerdings müsse man sich dabei auch darüber bewusst sein, so Heinen-Esser, dass man sich wohl von manchen Traditionen verabschieden müsse, um den Wald der Zukunft zu gestalten.

„Denn der Wald ist unser wichtigster Klimaschützer, er liefert nachhaltige Rohstoffe, ist wertvoller Lebensraum und für die Menschen ein Stück Heimat.“ Und müsse daher entsprechend aufgestellt werden.

Dr. Bertram Leder ist Leiter des neuen „Zentrums für Wald und Forstwirtschaft“

Leiter des neuen „Zentrums für Wald und Forstwirtschaft“ ist Dr. Bertram Leder. Er nutzte am Montag die Gelegenheit, die Aufgaben der Einrichtung vor großem Plenum kurz zu skizzieren.

Und brachte es entsprechend auf den Punkt: Wissen gewinnen - Wissen sichern - Wissen weitergeben. Als einen Beitrag zur Unterstützung des Waldumbaus zu klimastabilen, zukunftsfähigen Wäldern sowie die Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. „Für uns und und unsere Folgegenerationen.“