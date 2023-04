Arnsberg: Zwei nächtliche Einbrüche

Arnsberg. Zum einen wurde letztes Wochenende in einer Arnsberger Werkstatt eingebrochen und ein weiteres mal in einem Keller. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einer Werkstatt in der Straße „Zu den Ohlwiesen“ ist am Sonntagfrüh (16. April) eingebrochen worden. Die Täter sollen gegen 3:10 Uhr ein Fenster aufgehebelt haben und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Einbrecher. Sie entkamen zwar, nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Beute.

Ein weiterer Einbruch fand im Zeitraum zwischen dem 3. April (10 Uhr) und dem 15. April (10.30 Uhr) in der Marktstraße statt. Hier verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kellerraum und stahlen dort einen Werkzeugkasten. Hinweise zu beiden Vorfällen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter Telefon: 02932 / 90 200.

