Arnsberg: Zwei Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Arnsberg. Zusammenstoß an der Ecke Hellefelder Straße /Zum Schützenhof.

Hoher Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend Ecke Hellefelder-Straße/Zum Schützenhof in Arnsberg.

Ein Pkw, aus Richtung Liebfrauenkirche kommend, kollidierte in der Kurve an der Bushaltestelle Johanniskapelle mit einem in Richtung Teutenburg fahrenden SUV. Glücklicherweise gab es entgegen der Erstmeldungen an die Feuerwehr-Leitstelle keine Verletzen, somit mussten die alarmierten Einheiten von Rettungsdienst und Feuerwehr nicht tätig werden. Die Polizei war vor Ort und ermittelte das Unfallgeschehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg