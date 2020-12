Arnsberg: Zwei Verletzte nach Unfall in Herdringen

Arnsberg-Herdringen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Herdringen zwei Autofahrer verletzt worden.

Bereits am Freitag, 11. Dezember, kam es in Herdringen, auf dem Neuen Weg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, missachtete ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Arnsberg an der Kreuzung Neuer Weg / Sternhelle die „Rechts vor Links“ Regelung und stieß im Kreuzungsbereich mit einem 49-jährigen Autofahrer aus Arnsberg zusammen, der die Sternhelle in Richtung Floxenstraße befuhr.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Mehr wissen aus Arnsberg und Sundern? Bestellen Sie hier unseren kostenlosen Newsletter.