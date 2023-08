Arnsberger (21) mit bunter Drogenpalette unterwegs

Neheim. Polizeibeamte erwischen 21-Jährigen in Neheim mit reichlich Drogen im Gepäck.

Ein 21-jähriger Mann aus Arnsberg wurde in der Nacht auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, durch Beamte der Polizeiwache Arnsberg kontrolliert. Er hielt sich in verdächtiger Weise in der Nähe eines Schnellrestaurants in Neheim auf. Die Personenkontrolle führte zum Auffinden unterschiedlicher Drogen, diverser verschreibungspflichtiger Substanzen sowie von anderen verdächtigen Beweismitteln. Der Arnsberger wurde vorläufig festgenommen. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell wird wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln sowie Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Das Fachkommissariat hat den Fall übernommen.

