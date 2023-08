Arnsberger auf Spurensuche des Mittelalters in Soest

Der große Sturm in Soest 2017: Auch am kommenden Wochenende sollen wieder viele Gäste das Mittelalter-Spektakel in Soest verfolgen.

Das letzte Ferienwochenende in Arnsberg und Umgebung. Kunst-Performance, mittelalterliches Flair oder generationsübergreifende Begegnungen hier:

Die Ferien neigen sich dem Ende zu und am letzten Ferienwochenende ist in vielen Familien noch einmal die Ruhe vor dem Sturm angesagt, bevor der Alltag die Schulkinder wieder zurück hat. Da geht es vielleicht noch einmal entspannt ins Schwimmbad oder es werden Oma und Opa besucht. Die Freizeittipps für dieses Wochenende sind auf jeden Fall generationsübergreifend und versprechen viel Freude.

Viel Spaß mit wenig Geld

Zum Fest der Generationen in der Seniorenresidenz Ruhrblick sind alle herzlich willkommen, um die Einrichtung als Ort der Begegnung kennenzulernen. „Pflege geht auch anders“ und unter diesem Motto sollen sich Menschen verschiedener Generationen treffen, austauschen und feiern. Die Comunita Seniorenresidenz Ruhrblick hat sich ein Programm überlegt, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein soll. Live Musik von der Andy Creek Band, eine XL Hüpfburg, eine Tombola, Marktstände mit selbst gestrickten Socken, Geschenken und Dekorationsartikeln.

Für weitere musikalische Unterhaltung wird ein Chor sorgen und die Lachmuskeln sollen von den Humorbotschaftern strapaziert werden. Das Team von den Arnsberger drehMomenten möchte sich in diesem Zusammenhang gerne vorstellen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Gefeiert wird am kommenden Samstag von 13 bis 18 Uhr und der Eintritt ist kostenlos. Clemens-August Straße 101, 59821 Arnsberg.

Im Rampenlicht

Eine weitere kostenlose Veranstaltung wird es auch am Samstag im Rahmen des Kultursommers geben. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh, bietet über das Kulturbüro der Stadt Arnsberg eine 360 Grad Performance an, die die Welt förmlich Kopf stehen lässt. Das Theater Titanick zeigt eine Verknüpfung von Physical Theatre, Vertikaltanz, Kinetic Art und Videokunst mit einer sieben Meter hohen Metallkugel, die sich in alle Richtungen führen lässt.

„Die drei Künstler und Künstlerinnen bewegen sich in einer fiktiven Welt, die durch Eigensinn und Machtgehabe ins Wanken gerät.“ The world upside down ist eine fantasievolle Produktion mit Überraschungsmomenten, auf der Suche nach Gleichgewicht. Die Performance ist kostenlos und findet am Samstag ab 21.30 Uhr am Parkplatz Mühlenplatz statt. Bitte den Veranstaltungskalender der Stadt Arnsberg für kurzfristige, wetterbedingte Änderungen beachten. Werler Straße, 59755 Arnsberg.

Mal was anderes

Die Soester Fehde bildet alle zwei Jahre einen Ausgangspunkt für ein europäisches Mittelalterfestival mit einem vielfältigen Programm. Auch am kommenden Wochenende wieder. Denn vom 4. bis 6. August wird die historische Soester Wallanlage wieder zu einer Kulisse für das bunte Treiben. Historisch gekleidete Soldaten aus 12 europäischen Nationen, Handwerker, Händler, Spielleute und Gaukler. Tickets gibt es bei allen HellwegTicket-Vorverkaufsstellen und natürlich auch im Internet.

