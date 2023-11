Arnsberger beleidigt und bedroht Bundespolizisten

Dortmund/Arnsberg Die Durchsuchung seiner Taschen nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof gefiel dem 57-Jährigen gar nicht.

Ein Mann aus Arnsberg soll am Abend des 21. November Produkte in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof entwendet haben. Während den anschließenden polizeilichen Maßnahmen, zeigte er sich äußerst aggressiv gegenüber den Bundespolizisten. Das schreibt die Polizei.

An Ort und Stelle verzehrt

Gegen 20:45 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Drogeriefiliale die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Ladendiebstahl. Vor Ort gab dieser an, dass er beobachtet habe, wie der 57-Jährige sämtliche Ware aus dem Regal entnommen und diese in seiner Jackentasche verstaut habe. Ein Teil der Ware habe der Tatverdächtige noch in der Verkaufsstelle verzehrt. Anschließend soll der Mann den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das Stehlgut in seinen Taschen auf.

Dies gefiel dem deutschen Staatsbürger scheinbar nicht, denn daraufhin begann er die Polizisten lautstark zu beschimpfen und zu bedrohen. Anschließend wurde der Arnsberger mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung ein.

