Arnsberger Biker in Meschede erwischt: Illegales Rennen?

Meschede/Arnsberg. Am Sonntag, 13. Juni, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß in Meschede. Einer der „Sünder“ ist Arnsberger.

Auf der B 55 in Meschede standen gegen 18.15 Uhr am Sonntagabend zwei Motorräder im Kreuzungsbereich Dünnefeldweg/Lanfertsweg an einer Ampel in Richtung Warstein. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten die Motorradfahrer. Beide wurden von einem Kradfahrer der Polizei verfolgt. Im Bereich der Autobahnauf- und Abfahrten lagen die Geschwindigkeiten bei über 150 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Im weiteren Verlauf fuhr ein Motorrad in Richtung Warstein und das andere auf die L 856 in Richtung Hirschberg – jeweils mit hoher Geschwindigkeit. Auf der L 856 konnte eines der beiden Motorräder angehalten werden. Gegen den 40-jährigen Arnsberger wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch eine Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen wird geprüft.

Zweiter Biker wird noch gesucht

Der zweite Motorradfahrer konnte nicht kontrolliert werden. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben machen können. Das zweite Motorrad hatte ein HSK-Kennzeichen. Außerdem stand an der beschriebenen Ampel ein blauer Porsche hinter den Motorrädern. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede, 0291 / 90 200.

