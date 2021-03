Arnsberger CDU-Frauen auf Distanz zu Matthias Kerkhoff

CDU-Kreisvorsitzender Matthias Kerkhoff in einem früheren Interview

Aufgrund von Kerkhoffs Bitte, gewisse Leserbriefe in der WP nicht zu drucken, gehen Arnsberger CDU-Frauen auf Distanz zum CDU-Kreisvorsitzenden

Arnsberg. Arnsberger CDU-Frauen, die sich seit Jahren in der Politik engagieren, sind empört über die Bitte des CDU-Kreisverbandsvorsitzenden Matthias Kerkhoff an die WP-Redaktion, vor der entscheidenden CDU-Kreisversammlung keine Leserbriefe zur Aufstellung des CDU-Bundestagskandidaten zu veröffentlichen. Mittlerweile hat sich Kerkhoff für diese Bitte entschuldigt. Doch Kerkhoffs früheres Ansinnen wollen CDU-Frauen nicht schweigend zur Kenntnis nehmen. Folgende Stellungnahme verfassten die CDU-Frauen Christina Reuther, Christina Albers, Chantal Debus, Zorica Ebbert, Nicole Jerusalem, Regina Scholz, Deborah Flues, Alexandra Heiland-Kremer, Anke Kalina, Elisabeth Bormann, Marion Arns und Gisela Wilms.

Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut

Die CDU-Frauen schreiben: „Es ist für uns selbstverständlich, sich gegenüber unserer Partei und deren Führung loyal zu zeigen. Kontroverse Standpunkte anderer müssen unserem Verständnis nach toleriert und intern diskutiert werden. Sollten jedoch Grenzen überschritten werden, äußern wir auch öffentlich unsere Meinung. Deshalb distanzieren wir uns auf das Schärfste von der Bitte unseres CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff, Leserbriefe bis auf Weiteres nicht abzudrucken. Die Freiheit, wann und wo auch immer fast alles sagen zu können, ist ein hohes Gut, das wir achten. Die Freiheit der Presse, Artikel, selbst verfasst oder als Leserbrief, zu publizieren, ist im Grundgesetz verankert und von daher für uns alle bindend. Diese Freiheiten machen auch nicht vor Datumsgrenzen Halt, wie etwa vor oder nach einer Wahl.“

Keinen Einfluss auf Inhalt von Leserbriefen nehmen

Weiter heißt es in der Stellungnahme der CDU-Frauen: „Leserbriefe sind ein demokratisches Element, das Mandatsträgern ermöglicht, das Ohr an der Basis zu haben. Deshalb sollten diese Texte als willkommene Möglichkeit angesehen werden, die Stimmung der Bevölkerung wahrzunehmen. Es ist richtig, dass die Aufstellung des Wahlkreiskandidaten zunächst einmal eine interne Angelegenheit der CDU-Mitglieder ist. Aber nach der Wahl hofft der Kandidat schließlich, nicht nur die Stimmen der Stammwähler zu bekommen, sondern auch die ein oder andere hinzugewinnen zu können. Von daher hat jeder und jede das Recht, seine und ihre Meinung auch schon vor der parteiinternen Wahl am 17. April zu äußern und das öffentlich mit Hilfe der örtlichen Presse. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Inhalt der Parteispitze passt oder nicht.“