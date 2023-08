Musik Arnsberger „Chorfamilie“ trotz Regenguss in Höchstform

Trotz Schauerwetter zaubern junge und ältere Choristen ein gelungenes Konzert auf die Festwiese an der Promenade.

Beim „Sommer Open Air“ begeisterten die Sängerinnen und Sänger der Arnsberger „Chorfamilie“ am Sonntagnachmittag die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf der Festwiese an der Promenade. Die Mitglieder der Chorfamilie sind der Männerchor Arnsberg 1880, die Gerd-Schüttler-Chöre mit Kammerchor, Jugend- (Young Voices) und Kinderchor (Foto) sowie das Ruhrtaler Doppelquartett (RDQ) und das Gesangsensemble „akzente“. Die Gesamtleitung des „Sommer Open Air“ lag in den bewährten Händen von Dr. Peter Sölken. Leider trübte ein heftiger Regenschauer die gelungene Veranstaltung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg