Arnsberger Delegation zu Gast in Partnerstadt Olesno

Arnsberg. Interkultureller Austausch zwischen Arnsberg und Olesno in Polen: Jetzt reiste eine Arnsberger Delegation anlässlich der diesjährigen Olesno-Tage

Eine Arnsberger Delegation mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Margit Hieronymus nahm an den diesjährigen Olesno-Tagen der polnischen Partnerstadt teil. Die Delegation war unter anderem Gast der traditionellen „feierlichen Ratssitzung“, in der jedes Jahr verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt werden.

Lesen Sie auch <<<Arnsberg: Warum Erika Hahnwald Ehrenamt im Blut hat>>>

Ebenso nahm die Delegation teil an der Eröffnung einer autobahnähnlichen Umgehungsstraße zur Entlastung des innerörtlichen Verkehrs. Daneben stand das 15-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Zalakaros im Mittelpunkt. In Ihrem Grußwort entschuldigte Margit Hieronymus Bürgermeister Ralf Paul Bittner und die Vorsitzende des Fördervereins Arnsberg-Olesno Erika Hahnwald, die in diesem Jahr nicht teilnehmen konnten. Sie betonte die Bedeutung von Städtepartnerschaften in Zeiten des Krieges in der Ukraine.

Partnerschaft zwischen Agnes-Wenke-Sekundarschule und Hedwigschule

Die Partnerschaft mit Olesno ist nicht zuletzt auch ein Projekt der Versöhnung nach den Gräueln des Zweiten Weltkrieges. Besonders wichtig sind die Begegnungen von Jugendlichen. So haben kürzlich Schwimmerinnen und Schwimmer aus Olesno am diesjährigen Internationalen Schwimmfest in Neheim teilgenommen. Auch die Partnerschaft zwischen der Agnes-Wenke-Schule und der Hedwigschule in Olesno konnte nach Corona durch den Besuch polnischer Schülerinnen und Schüler in Arnsberg kurz vor den diesjährigen Sommerferien wieder mit Leben gefüllt werden.

Auch interessant <<<30 Jahre Städtepartnerschaft Arnsberg-Olesno gefeiert>>>

In der ersten Ferienwoche haben außerdem Schülerinnen und Schüler aus Arnsberg in Begleitung des Familienbüros am diesjährigen Eurocamp in Olseno teilgenommen, das im vergangenen Jahr nach vielen Jahren erstmals wieder in Arnsberg stattgefunden hat.

Der Besuch der Delegation wurde umrahmt durch ein breites kulturelles Programm – so besichtigte die Delegation auch das Schloss Mozna und die Stadt Oppeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg