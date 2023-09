Arnsberger Duo erkundet die Welt per Fahrrad

Bruchhausen/Hüsten. Die beiden Freunde Georg Brüggemann und Lothar Heimann radeln 3000 Kilometer und schwärmen von ihren Erlebnissen.

Sie haben es erneut getan. Im Jahr 2017 waren Georg Brüggemann und Lothar Heimann bereits als Teilnehmer und Organisatoren mit der Pilgergruppe der Kolpingfamilie Bruchhausen von Arnsberg nach Galizien gepilgert. Danach haben sie „mal eben“ – zusammen mit Ferdi Sander - mit dem Fahrrad Deutschland umrundet (4500 Kilometer). Und nun sind sie nochmals 3000 Kilometer von Arnsberg nach Santiago de Compostela geradelt.

3000 Kilometer Von Arnsberg de Sauerland nach Santiago de Compostela, das sind – durch die „Burgundische Pforte“ – das sind etwa 3000 Kilometer und rund 17.000 Höhenmeter. Die Rückreise von Santiago de Compostela funktioniert am schnellsten mit dem Flugzeug, ist aber auch mit der Bahn oder Fernbussen möglich. Der Fahrradversand wird vor Ort angeboten. Fragen zu Streckenplänen beantwortet Lothar Heimann.

Unterbrochen durch Corona und daher aufgeteilt in drei Teilstrecken (Arnsberg – Mulhouse – Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago de Compostela) haben sie nun ihr Pilgerziel in Galizien erreicht. Wenn man die Radler nach ihrem Reise-Fazit fragt, dann kommen ganz unterschiedliche Aspekte: „Deutschland, Frankreich und Spanien sind sehenswerte Länder mit ganz unterschiedlichen, wunderschönen Landschaften, Städten, Menschen, Kulturen und Facetten, aber auch mit vielen historischen Gemeinsamkeiten“, erzählt Georg Brüggemann. „Auf dem Jakobsweg in Spanien entstehen dann durch die Begegnungen mit Pilgern aus aller Welt – gerade nach den Corona-Lockdowns - noch einmal zusätzliche Blickwinkel auf spirituelle, religiöse oder wertebasierte Fragen.“

Die Tour von Arnsberg nach Santiago de Compostela. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Zunächst ins Elsass

Von Arnsberg aus ging zunächst entlang von Ruhr und Rhein ins Elsass ins Dreiländer-Eck nach Mulhouse. Durch die „Burgundische Pforte“ führte die Strecke dann entlang des Rhein-Rhône-Kanals, der Doubs, der Saône und der Rhône bis an die Mittelmeerküste von Südfrankreich. Die Radler kommen ins Schwärmen, wenn sie von den vielen schönen Städten wie beispielsweise Besancon, Tournus, Lyon, Montélimar oder Avignon erzählen. Begleitet vom Weltkulturerbe Canal du Midi haben sie dann Carcassonne und Toulouse erreicht.

+++ Oeventroper wird Pilot +++

In Saint-Pied-de-Port begann die Pyrenäen-Überquerung. Auf dem Fernradweg „Eurovelo 3“, der in Spanien sowohl auf als auch neben dem bekannten Pilgerweg „Camino Francese“ verläuft, wurden dann Erinnerungen in Pamplona, Logroño, Burgos, Leon und auch am Cruz Ferro und am O Cebreiro aufgefrischt. „Und unsere Ankunft vor der Kathedrale in Santiago de Compostela war diesmal von strahlendem Sonnenschein gekrönt“, erzählt Lothar Heimann.

Inzwischen haben die Radler neue Pläne. Bald soll es wieder losgehen, diesmal mit fünf Teilnehmern von Deutschlands südlichstem Punkt (Grenzstein 147, südlich von Oberstdorf) zum nördlichstem Punkt (Sylter Ellenbogen). „Diesmal sind es aber nur 1200 Kilometer“, sagt Heimann schmunzelnd.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg