„Arnsberger Eiskönige“ auf Neheimer Eisbahn gesucht

Neheim. Unsere Zeitung organisiert mit Partnern das Eisstockschießen-Team-Turnier auf Neheimer Eisbahn am 17. Dezember für den guten Zweck.

In drei Wochen eröffnet die Neheimer Eisbahn im Rahmen des Weihnachtstreffs in der Einkaufsstadt. Zum zweiten Mal nach 2019 wird im Schatten des Sauerländer Doms wieder eine Fläche mit echtem Eis aufgebaut. Unsere Zeitung ruft wie schon damals gemeinsam mit dem Stadtsportverband Arnsberg und dem Aktiven Neheim zum großen Eisstockschießen-Team-Turnier ein. Am 17. Dezember werden auf der Eisbahn die „Arnsberger Eiskönige“ gesucht.

Im Vorjahr hatte es zwar auch ein Turnier gegeben, doch das „nur“ auf Kunsteis. Aufgrund der Energiekrise des Vorjahres hatte Aktives Neheim auf energieintensiveres echtes Eis verzichtet und eine Schlittschuhfläche aus Kunststoffplatten angeschafft. Die Anlage wurde inzwischen wieder verkauft. Aktives Neheim setzt auf echtes Eis.

Echtes Eis für echte Eiskönige: Beim nun ausgeschriebenen Turnier können sich Mannschaften mit je fünf bis zehn Mitspielerinnen und Mitspielern beteiligen. Fünf Personen müssen mindestens zum Team gehören. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und dürfen nur für eine Mannschaft an diesem Tag antreten.

Arnsberger Eiskönige Foto: Manuela Nossutta Funkegrafik NRW

Eingeladen sind Vereine, Betriebsteams, Nachbarschafts- oder Freundeskreise, Institutionen, Kegelclubs oder sonstige Gruppen aus Arnsberg und Sundern. Als Startgeld werden 20 Euro pro Team erhoben. Sämtliche Erlöse des Turniers fließen einem sozialen und gemeinnützigen lokalen Zweck zu, der ausschließlich von der Siegermannschaft - also von den neuen „Arnsberger Eisköniginnen und -königen“ - bestimmt wird. Wer sich anmeldet, kann sich also schon direkt überlegen, an wen er die „Siegprämie“ spenden würde.

Fest steht schon jetzt: Alle teilnehmenden Mannschaften werden mehr Spielzeit als in der Vergangenheit haben - selbst dann, wenn sie früh ausscheiden sollten. Hintergrund ist, dass durch die neuen Ausmaße der Eisfläche in diesem Jahr drei Bahnen für das Eisstockschießen eingerichtet werden können. Zuletzt waren es nur zwei gewesen. Dadurch kann die Turnierleitung die Zahl der Spiele und die Spieldauer erhöhen.

Der genaue Modus wird festgelegt, wenn alle Anmeldungen für das Turnier vorliegen. Große Gruppen können selbstverständlich auch zwei Mannschaften melden. Jedes Team sollte sich einen griffigen und originellen Teamnamen suchen. Auf jeden Fall wird es wieder Vorrundengruppen geben, aus denen heraus dann die Teilnehmer für die k.o.-Runde ermittelt werden. Am Ende gibt es ein echtes Finale. Titelverteidiger auf echtem Eis ist übrigens der Minigolfklub Neheim-Hüsten.

Vergleichbar mit dem Curling-Sport lässt man beim im Alpenraum traditionellen Eisstockschießen auf den Bahnen Eisstöcke zu einem bestimmten Ziel gleiten und versucht so, das gegnerische Team mittels Punktesystem auszustechen. Das Eisstockschießen kann von Personen jeden Alters und körperlicher Beschaffenheit gespielt werden.

Das Turnier ist am 17. Dezember für den Zeitraum von 12.30 bis 18 Uhr angesetzt. Für Aufenthaltsqualität und Bewirtung sorgt nicht allein die direkt nebenan stehende „Elch“-Bude mit adventlichen Getränken, sondern auch die Überdachung des Abwurfbereiches der Eisstockschieß-Anlage.

Ab sofort sind übrigens auch schon Zeiten für das „freie Training“ auf der Eisstockbahn zu buchen. Über die Internetseite http://arnsberg-neheim.de/buchung sind Zeiten für das Spielen zu reservieren. Eine Stunde mit maximal acht Mitspielenden ist je nach Tageszeit oder Wochentag ab 59 Euro zu buchen. Die teuerste Buchungskategorie liegt bei 69 Euro.

Anmeldungen für das Turnier „Arnsberger Eiskönige“ werden ab sofort von der Redaktion per E-Mail an Martin.Haselhorst@funkemedien.de angenommen. Bitte bei der Anmeldung den Teamnamen, die Verortung und ggf. Hintergrund des Teams (z.B., Nachbarschaft, Kegelclub etc.) und einen Mannschaftsverantwortlichen mit Kontaktdaten benennen. Das Startgeld wird erst vor Ort eingesammelt. Vorläufiger Anmeldeschluss für das Turnier ist der 24. November.

