Arnsberger Eiskönige: Gruppen sind ausgelost

Das Spektakel kann beginnen: In der Redaktion unserer Zeitung wurden am Mittwoch die Vorrundengruppen für das Eisstockschieß-Turnier „Arnsberger Eiskönige“ am 15. Dezember auf der in der kommenden Woche öffnenden Neheimer Eisbahn am Sauerländer Dom ausgelost. 24 Mannschaften werden um den Titel - und auch bis zum letzten Eisstock gegen den Erhalt der „Roten Laterne“ spielen. Für ein letztes Team als Nachmelder ist noch ein Platz zu vergeben.

Arnsberg Vorrundengruppen im Turnier der „Eiskönige“ Hier die Auslosung der Vorrundengruppen für das Eisstockschießturnier „Arnsberger Eiskönige“ am Sonntag, 15. Dezember:



Gruppe A:

Lackschnecken

A-Team St. Johannes Neheim

KC Gossenbauer Wennigloh



Gruppe B:

JuSos Arnsberg

Alvin and the Chipmunks

Jgd.-Komp./Hofstaat St. Johannes



Gruppe C:

CDU Neheim

Team Thankgrimdenkmal

Familie Finke



Gruppe D:

Neues Marketing

SPD Stadt Arnsberg

Eissociety Neheim



Gruppe E:

Knallhartes Landleben

Pinguine Parsit

Minigolfsportklub Neheim



Gruppe F:

Familienclan

Aktiv – Seniorenbeirat Arnsberg

Eis am Stiel



Gruppe G:

– Nachmeldung --

Sauerländer Frostbeulen

WP-Dreamteam



Gruppe H:

P+S Powersliders

Stadtsportverband Arnsberg

Bifi Boleros



Auf den Sieger des Turniers wartet neben ein Pokal ein Satz T-Shirts mit der Aufschrift „Arnsberger Eiskönige“. Sie dürfen sich dann als erster Eisstockschieß-Stadtmeister der Arnsberger Sportgeschichte bezeichnen. Das Turnier gilt nämlich ganz offiziell als eine Stadtmeisterschaft. Als klar war, dass die Eisbahn nach Neheim kommt, setzte sich unserer Zeitung sofort mit dem Stadtsportverband zusammen - und dann gemeinsam auch mit dem Aktiven Neheim. Eine Idee war geboren. Sie soll neben einem sportlich-geselligen Spektakel auch viel gute Laune und Atmosphäre an die Eisbahn bringen. Diese, so erläuterte Aktives-Neheim-Vorsitzender Herbert Scheidt noch kürzlich bei der Vorstellung der Eisbahnplanung, solle schließlich in der Adventszeit zu einem echten Neheimer Treffpunkt am Rande des Weihnachtsmarktes werden. Das Eisstockschießen und das Eislaufen sollen die Menschen der Stadt zusammenbringen. Sogar wissenschaftliche Untersuchungen über die positiven sozialen Effekte einer solchen Sportstätte inmitten der Innenstadt hatte Aktives Neheim da vorgelegt.

Angemeldet hatten sich 23 Mannschaften. Die Organisatoren stockten das Teilnehmerfeld extra noch einmal auf, um alle, die mitspielen wollen, auch mitspielen zu lassen. Ein Nachmelderplatz ist dadurch noch zu vergeben. Jedes Team (sechs bis zehn Mitspieler) zahlt ein Startgeld in Höhe von 25 Euro zu Gunsten der Arnsberger Tafel.

Gestartet wird auf den beiden Bahnen in acht Vorrundengruppen mit jeweils drei Teams, in denen Jeder gegen Jeden spielt. Ein Duell besteht immer aus maximal drei Durchgängen. Wer zwei Durchgänge gewonnen hat, entscheidet das Duell für sich. Die acht Gruppensieger erreichen die Hauptrunde direkt. Die zweit- und drittplatzierten treten über Kreuz noch einmal gegeneinander an und ermitteln in einer Playoff-Runde weitere acht Hauptrundenteilnehmer. Die Verlierer der Play-offs gegen in die Trost- und Platzierungsrunde und in den Kampf gegen den Erhalt der „Roten Laterne“, die natürlich bei der Siegerehrung vergeben wird.

Die Hauptrunde mit 16 Teams wird im Doppel-k.o-Modus ausgespielt. Bis zum Finale kann sich jede Mannschaft in der Hauptrunde noch eine Niederlage erlauben. So bedeutet ein Fehlwurf nicht gleich das Turnier-Aus.

Die teilnehmenden Teams erhalten jetzt ganz zeitnah den Turnierplan, um sich auf das Turnier vorzubereiten. In dem Anschreiben werden auch die genauen Spielregeln erklärt. Darüber hinaus laden unsere Zeitung und der Stadtsportverband jeweils einen Vertreter pro angemeldeten Team aber auch zu einer „Schnupperstunde“ auf die Bahnen am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr ein. Hier werden Modus, Spiel und Wertung noch einmal bei einem einstündigen „Miniturnier“ erklärt.

Natürlich können sich die Teams auch jetzt schon für ihre Trainingsabende im Vorfeld oder auch zur Nachbearbeitung des „Eiskönige“-Turnier auf den Eisstockschießanlagen auf der Neheimer Eisbahn einbuchen. Unter www.arnsberg-neheim.de/erleben/neheimer-eisverguegen werden Buchungen entgegen genommen.