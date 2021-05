Arnsberger fährt betrunken Auto und ruft selbst die Polizei

Neheim. Ein 35-jähriger Arnsberger hat bei einer Trunkenheitsfahrt in Neheim einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die Beamten rief er selbst.

Ein 35 Jahre alter Mann aus Arnsberg hat am Pfingstmontag betrunken einen Unfall verursacht. Personen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei HSK mitteilte. In der Nacht zum Montag sei der Mann gegen 2 Uhr in der Scharnhorststraße in Neheim mit drei am Fahrbahnrand parkende Autos kollidiert.

Der 35-Jährige habe anschließend selbst die Polizei angerufen, heißt es. Die alarmierten Beamten konnten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch des Fahrers wahrnehmen. Der Führerschein des Arnsbergers wurde sichergestellt. Laut Polizei entstand durch den Unfall erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.

