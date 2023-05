Arnsberg: Freizeittipp zwischen Tanzen und Tüfteln

Vier Freunde mit Plastikbechern stoßen gemeisam an

Der Freizeittipp diese Woche birgt besondere Events sowohl für kleine Tüftler als auch für die Partylustigen. Das gibt es in Arnsberg zu erleben!

Am kommenden Wochenende heißt es für viele endlich wieder vier Tage entspannen und das Wochenende verlängern. Die Veranstaltungen in unserem Städtchen reichen von Party bis zur Tüftelei.

Mein Tipp für euch

Die dritte Kompanie des Jägervereins macht aus dem traditionellen Jägerglühen in diesem Jahr, passend zum Wonnemonat, ein Mai-Glühen. Wie könnte man also die kommende Freibadsaison besser einläuten, als mit einem guten Schuss Spaß und Tanzschuhen an den Hacken.

Am Samstag ab 18.34 Uhr gibt es im Neheimer Freibad daher kalte Erfrischungsgetränke zu den Klängen von 80er und 90er Musik. DJ Björn Binner wird ordentlich einheizen. Einlass ist ab 18 Jahren und die Karten gibt es im Vorverkauf für 7 Euro bei Heiter&Herrlich am Neheimer Markt 5. Freibad Neheim, Jahnallee 47, 59755 Arnsberg.

Viel Spaß mit wenig Geld

Das Stadtlabor Freiraum bietet einen Workshop an, in dem man mit einem speziell entwickelten Bausatz eine intelligente Stadt mit Sensoren, Schaltkreisen und Bausteinen zusammensetzen kann. Am kommenden Samstag zwischen 10 und 14 Uhr stehen die Türen für interessierte Schüler und Schülerinnen der Klassen vier bis sechs weit offen, um dort mit eigenen Ideen eine umweltschonende Beleuchtung für Fahrradwege zu bauen, einen digitalen Gärtner zu erstellen und eine intelligente Straßenkreuzung zu kreieren.

Anmeldungen bitte unter freiraum@arnsberg.de. Königstraße 24, 59821 Arnsberg.

