Arnsberger Gerd-Schüttler-Chor weiterhin im Pandemie-Betrieb

Arnsberg. Das Jahr 2020 war vom Gerd-Schüttler-Chor bereits gut verplant worden - bis dann im März dieses Jahres der Lockdown kam und den Chor erschütterte.

Beispielsweise das Jubiläumskonzert „140 Jahre und kein bisschen Leise“ des Männerchors in Arnsberg entfiel im Mai. Aber auch Sommerkonzerte, Probenwochenenden und viele weitere Konzerte sowie Seminare oder die Teilnahme an diesen mussten abgesagt werden.

Gegenseitige Unterstützung

Bis zu den Sommerferien waren keine Präsenzproben möglich, doch der MännerChor Arnsberg schaffte sich digitales Equipment an und bat damit Stimmproben per Videokonferenzen für den jungen Kammerchor an. Der Junge Kammerchor durfte auch als erster wieder mit den Präsenzproben beginnen. Die Pächterin der Festhalle der Bürgerschützen ermöglichte diese Proben unentgeltlich, da sie selbst ein Mitglied des Chores ist. Nach den Herbstferien probte der Junge Kammerchor in der Heilig-Kreuz-Kirche - auch dort unentgeltlich, um Proberäume bis zu den Weihnachtsferien zu haben. Auch dort können jedoch nur kleine Gruppen üben, was noch immer sehr ungewohnt für die Sänger und Sängerinnen ist. Normalerweise ist das Gesamtchorerlebnis bei über 45 Sängern, momentan sind es maximal 20.

Kinder müssen sich gedulden

Die Kinder und jugendlichen Chormitglieder müssen noch abwarten, da diese aus mehr als 15 verschiedenen Schulen und Kindergärten kommen und eine Durchmischung der Gruppen das Infektionsgeschehen negativ beeinflussen könnte. Zusätzlich sind die nach den Sommerferien geltenden Abstandsregeln für diese Altersgruppe nahezu unmöglich einzuhalten. Die Chormitglieder müssen den Abstand von vier Metern nach vorne und drei Metern zur Seite einhalten, was das gewohnte chorpädagogische Arbeiten verhindert.

Der Mittelstufen- und Jugendchor startet nach langer Wartezeit nach den Herbstferien, zwar nur in Kleingruppen. aber die Freude am Singen soll aufrechterhalten werden.

Musikalische Weihnachtsgrüße

Mit dem MännerChor Arnsberg sind musikalische Weihnachtsgrüße geplant, die kurz vor Weihnachten ins Internet gestellt werden. Außerdem ist ein Krippenmusical für die Senioreneinrichtungen vorgesehen. Anders als gewohnt: Kleine Gruppen studieren einzelne Szenen ein und nehmen diese dann auf. Anschließend entsteht ein Gesamtvideo möglichst vieler Chormitglieder und das kann somit in den Senioreneinrichtungen für eine schöne weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Aber auch ein Weihnachtssingen für die Mitglieder des MännerChors und des Jungen Kammerchors soll stattfinden. Das Sauerlandtheater wird mit verkehrten Verhältnissen besetzt: 80 Sänger und Sängerinnen nehmen im Publikum Platz und singen von dort aus Advents- und Weihnachtslieder. Somit kann der Abstand gewahrt und die weihnachtliche Freude der Chormitglieder gesteigert werden.

Konzerte für 2021 geplant

Für das Jahr 2021 sind bereits mehrere Konzerte geplant, die sich an das Infektionsgeschehen anpassen lassen. Diese Konzerte sollen im Freien stattfinden und damit genügend Platz und Abstände für Zuschauer ermöglichen.