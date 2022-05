Arnsberger gewinnt Auto bei Veltins-Aktion

Arnsberg. Arnsberger staubt bei Veltins-Aktion neuen Mercedes ab! Kronkorken-Gewinnspiel läuft noch bis Ende September.

Treue zahlt sich aus: „Ich war sehr überrascht und habe mich gefreut, als ich die Gewinnbenachrichtigung bekommen habe“, erzählt Carsten Aretz , der bei der Veltins Megachance zum Gewinner einer Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid geworden ist. Als der freudige Anruf kam, war die Familie Aretz gerade mit dem Aufräumen nach der Kommunionfeier beschäftigt.

„Meine Kinder waren total aufgeregt, und wir haben direkt die ganze Familie, Freunde und Nachbarn informiert“, so der 50-Jährige. Noch vor der offiziellen Autoübergabe ist der Arnsberger schon einmal im örtlichen Autohaus vorbeigefahren, um sich sein neues Auto anzuschauen. „Sehr schick und modern!“, so das Ergebnis seiner Begutachtung. Inzwischen konnten sich auch die Bekannten ein Bild des Wagens machen, denn nach der ersten Fahrt mit dem neuen Auto wurde zu Hause gemeinsam mit einem frischen Veltins angestoßen – immerhin ist Carsten Aretz schon seit Jahren treuer Teilnehmer an der originalen Veltins Kronkorken-Aktion – das hat sich nun ausgezahlt.

Das Gewinnspiel läuft noch bis Ende September.

Das Original der nationalen Kronkorken-Aktion ist in diesem Jahr attraktiver denn je. Neben sieben Millionen Euro Sofortgewinnen in bar werden insgesamt zusätzlich 30 E-Autos von Mercedes-Benz und Smart unter allen Teilnehmern verlost. Bis einschließlich 30. September können die Gewinne online eingegeben werden.

