Arnsberger „Glückskinder“ brauchen jede Stimme

Arnsberg. Junge Handballer des TV Arnsberg für bundesweite Auszeichnung nominiert: Abstimmung läuft bis 24. Oktober.

Im Jahr 2022 schrieb die Stadt Arnsberg zum ersten Mal den „Inklusionspreis der Stadt Arnsberg“ aus. Unter den Initiativen und Vereinen, die sich dafür beworben hatten, schnitten die „Glückskinder“ der Handballabteilung des TV Arnsberg am besten ab: Sie errangen den ersten Preis und damit ein Preisgeld von 2500 Euro.

Mit dem Erfolg in der Tasche folgte jetzt die Eintragung des Arnsberger Inklusionspreises in die Preiselandschaft zum Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Hier läuft bereits das bundesweite Voting – noch bis zum 24. Oktober, 24 Uhr, kann abgestimmt werden – natürlich am besten für den Arnsberger Inklusions-Preisträger, die TVA-„Glückskinder“.

Seit März 2022 sind die „Glückskinder“ ein Teil der Handballabteilung beim TV Arnsberg. Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen im Alter von fünf bis 16 Jahren mit Interesse am Handballspiel bekommen über ihre engagierten Trainerinnen und Trainer jeden Samstag von 10 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle an der Sauerschule ein gemeinsames Handballtraining. Neueinsteiger sind dabei stets willkommen (Kontakt per Mail an: glueckskinder@tva-handball.de).

Glückliga-Cup in Bad Salzuflen

Die Glückskinder des TVA sind gut vernetzt und engagiert. Am Samstag, 14. Oktober, fahren sie etwa nach Bad Salzuflen zum zweiten „Hummel-Glückliga-Cup“. Wurde erst vor zwei Jahren mit den „SuperKidz“ aus Bad Salzuflen das erste inklusive Handball-Jugendteam gegründet, gehören die Inklusionspreisträger aus der Stadt Arnsberg nunmehr zu den insgesamt zehn Teams in der „Glücksliga“, die bei dem inklusiven Handball-Wettstreit am 14. Oktober antreten.

Innerhalb nur eines Jahres ist durch das Engagement des TV Arnsberg die Zahl der teilnehmenden Mannschaften in der Glücksliga von fünf auf zehn angewachsen. Die Glückskinder nutzen den Cup zudem, um noch einmal für die Abstimmung zum Deutschen Engagementpreis 2023 zu werben. Auf der Grundlage ihres Erfolgs beim Arnsberger Inklusionspreis waren die Glückskinder des TVA mit ihren Familien bereits im Sommer vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) eingeladen, sich vom Team des SGV-Jugendhofes, der inzwischen auch Teil des DJH-Netzwerkes ist, verwöhnen zu lassen.

Der Tag fand im Beisein der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen der Stadt Arnsberg, Doris Feindt-Pohl, sowie Lothar Molin, Mitglied im Vorstand der DJH-Stiftung sowie Mitglied in der Jury für den Förderpreis der DJH-Stiftung, statt. Ab dem Vormittag und zwischen Mittagessen und Kaffeezeit bestand dabei für alle Anwesenden aus Arnsberg die Möglichkeit, die Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten im Haus selber zu testen.

Hintergrund der Kooperation ist, dass die Stiftung Deutsches Jugendherbergswerk ebenfalls im vergangenen Jahr den „Förderpreis Inklusion“ ins Leben gerufen hat.

Bürgermeister als Schirmherr

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralf Paul Bittner und der Beauftragten der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen, Claudia Middendorf, fand die Übergabe der Arnsberger Inklusionspreise im Verlauf einer feierlichen Gala statt. Die Stadt Arnsberg freut sich über den Erfolg der Glückskinder des TVA beim Inklusionspreis sowie aktuell über die Nominierung durch den Arnsberger Inklusionspreis für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises und hofft, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Glückskinder auf ihrem Weg durch das Voting unterstützen.

Das Voting ist möglich auf der Seite des Deutschen Engagementpreises: www.deutscher-engagementpreis.de.

