Arnsberger Gruppe kurz vor Vulkanausbruch auf White Island

Mindestens 13 Menschen sind beim Ausbruch des Whakaari am Montag auf der neuseeländischen Insel White Island getötet worden.

Der Katastrophe entkommen sind die Arnsberger Astrid „Acki“ Scheiwe sowie Klaus und Marlies Fromm und deren in Neuseeland lebende Tochter Andrea. Sie hatten nur wenige Tage vor Ausbruch den Kraterrand besichtigt.

„Das hätte schließlich auch einige Tage vorher passieren können“

„Als wir am Montag die Nachricht im Fernsehen sahen, haben wir uns nur fassungslos angeguckt und es überhaupt nicht glauben können.“

So schildert ein sichtlich schockierter, gerade erst von dem mehrwöchigen Urlaub zurückgekehrter Klaus Fromm den ersten Eindruck des Ehepaares nach Bekanntwerden der entsetzlichen Katastrophe.

„Unser Schrecken war einfach groß. Das hätte schließlich auch einige Tage vorher passieren können.“

Whakaari - der dramatische Vulkan

Einige Tage vorher, das ist Ende November. Da macht sich das Trio aus Arnsberg gemeinsam mit Andrea Fromm auf den Weg, die 50 Kilometer vom Festland entfernte Insel White Island und den dortigen Vulkan Whakaari, für die Ureinwohner der „dramatische Vulkan“, zu besichtigen.

„Es war der Wunsch unserer Tochter, die zwar seit langen Jahren in Neuseeland lebt, aber diese Sehenswürdigkeit bis dahin noch nicht erkundet hatte.“

Vor Betreten von White Island ist Sicherheitsbelehrung Pflicht

Die Arnsbergerin Andrea Fromm hat ihren Lebensmittelpunkt jetzt in Neuseeland. Sie wohnt in Wellington. Foto: Privat

So geht es früh am Morgen los. In ihrem Boot sitzen 30 Personen, wie in den vielen anderen, die alle das selbe Ziel haben: White Island.

Die letzten Meter bis zur Künste „der Insel am Ende der Welt,“ schildert Klaus Fromm, müssen sie dann auf einem Schlauchboot zurücklegen. Inklusive Sicherheitsbelehrung.

„Auf der Insel besteht Helmpflicht und wir wurden als Vorsichtsmaßnahme in den Gebrauch von Atemschutzmasken eingewiesen.“

„Das war schon ein übler Gestank“

Zu diesem Zeitpunkt herrscht auf der Insel bereits dichtes touristisches Gedränge. Und auch die Arnsberger marschieren jetzt in einer 15-köpfigen Gruppe los - hinauf zum Krater des Whakaari. „Vorne ein Führer, der Erklärungen gab, hinten ein Führer, der aufpasste, dass niemand verloren ging.“

Je höher die Gruppe den Berg erklimmt, desto stärker der Schwefelgeruch, der aus den Spalten und Klüften am Vulkanhang aufsteigt. „Das war schon ein übler Gestank,“ sagt Fromm. „Zunächst haben wir deshalb die Schutzmasken aufgesetzt, aber dann haben wir uns schnell daran gewöhnt.“

Aus der Tiefe des Whakaari steigen hohe Lava-Fontänen auf

Klaus und Marlies Fromm bei der Sicherheitsbelehrung auf dem Schlauchboot. Foto: Privat

Vorsichtig arbeitet sich die Gruppe mit den drei oder besser vier Arnsbergern an den Rand des Kraters vor. Eine ungastliche Zone, eine unheimliche Atmosphäre:

„Es blubberte überall im Boden und aus der Tiefe des Kraters stiegen fünf bis zehn Meter hohe Lava-Säulen auf. Das war schon imposant.“ Dann macht sich die Gruppe wieder auf den Rückweg.

„Wir waren völlig unbekümmert“

Angst aber, blickt Klaus Fromm zurück, die habe jedoch niemand von ihnen während der Krater-Tour verspürt. „Wir waren völlig unbekümmert, hatten keinerlei Sorge, dass etwas passieren könnte, und fühlten uns von unseren Führern wohl behütet.“

Dies auch, weil die Touristen-Guides immer wieder darauf hinweisen, dass zur Sorge keinerlei Anlass bestehe. „Und die vielen Messstellen am Wegesrand vermittelten uns eben genau dieses Gefühl.“

Klaus Fromm überzeugt: Am Whakaari nur knapp einer Katastrophe entkommen

Heute aber ist Klaus Fromm überzeugt, dass sie alle nur knapp einer Katastrophe entkommen sind. Und was ihn umtreibt: „Ich wüsste gerne, ob zu diesem Zeitpunkt schon eine Warnung der geologischen Institute vor einem möglichen Ausbruch des Whakaari vorgelegen hat.“

Wäre das der Fall, „dann hätten die verantwortlichen Veranstalter dieser Besuchsfahrt höchst fahrlässig gehandelt“.

Andrea Fromm: „In Neuseeland sind die Menschen vollkommen bestürzt“

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tragödie am Whakaari meldet sich auch Tochter Andrea aus dem fernen Neuseeland bei ihren Eltern in Arnsberg: „Ich hoffe, ihr habt die schlimme Nachricht verkraftet. Hier bei uns sind alle Flaggen auf halbmast gesetzt und die Menschen sind vollkommen bestürzt.“