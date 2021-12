Arnsberger: „How many Roads“ auf dem Weihnachtsmarkt

Die Band „How many Roads“ spielt am Freitag, 10. Dezember, auf dem Arnsberger Weihnachtsmarkt am Alten Markt.

Arnsberg. Die in Arnsberg bestens bekannte Band will mit Songs von Altmeister Bob Dylan den Weihnachtsmarkt rocken.

Die Arnsberger Band „How many Roads“ spielt mit ihrem Programm „The Dylan Rock Experience“ auf dem Arnsberger Weihnachtsmarkt! Nach den großartigen Konzerten im August in der Stadthalle Olpe und im September in der Balver Höhle wird nun der Arnsberger Weihnachtsmarkt gerockt. Das Konzert auf der großen Bühne auf dem Alten Markt steigt am heutigen Freitag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr.

Die Arnsberger Truppe spielt die Hits und Klassiker von Bob Dylan. Und das im ganz eigenen Stil - irgendwo zwischen den Rolling Stones, R.E.M. und Tom Petty. Die „Dylan Rock Experience“ ist damit eine treibende und energiegeladene Rock-Show, auf die Bühne gebracht von der Band „How many Roads“, die inzwischen aus dem Großraum Dortmund kommt und seit mehr als 20 Jahren mit diesem Projekt „on the road“ ist.

Die handwerkliche Präzision und die Spielfreude der Musiker besticht

In dieser Zeit hat sich ein mitreißendes Konzerterlebnis entwickelt, das nicht nur durch die Genialität der Songs von Bob Dylan, sondern auch durch die handwerkliche Präzision und Spielfreude der sechs hervorragenden Musiker besticht.

Das Motto der Band ist schlicht und einfach: „Dylan kann man nicht wirklich covern - aber ein Rock-Konzert mit seinen großen Werken auf die Bühne bringen schon...“. Somit begeistert „The Dylan Rock Experience“ eingefleischte Dylan-Fans und Rock-Fans gleichermaßen.

Die Besetzung der munteren Gruppe: Mox R. Koch – Vocals, Harp, Guitars, Nobby Sasse – Drums, Percussion, Vocals, Stefan Wulf – Guitars, Karsten Witsch – Rhythm Guitars, Markus Kaiser – Bass, Ralf Ohlig – Keys, Hammond, Vocals.

