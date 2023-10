Arnsberger lieben ihre „Filmschätzchen“

Arnsberg. Wegen des großen Erfolges gibt es zwei zusätzliche Termine für die Arnsberger Filmschätzchen - ein Format, das der Heimatbund feiern kann.

Der Arnsberger Heimatbund lädt aufgrund der großen Nachfrage zu zwei zusätzlichen Filmschätzchen-Abenden ein. Karten gibt es nur im Vorverkauf, ohne Abendkasse, und offenbar muss man schnell sein. Am Montag, 30. Oktober, und am Dienstag, 31. Oktober, gibt es noch einmal die 17. Filmschätzchen-Ausgabe mit dem Titel „Neue alte Schätze“ in die Kulturschmiede.

Neben älteren Arnsberg-Aufnahmen werden auch wieder humorvolle und fröhliche Beiträge vorgestellt, verspricht der Vorstand um Torsten Kapteiner: „Wir erinnern an den Neubau der Klosterbrücke 1969-70, an den Neumarkt im Jahr 1990, das Streetbob-Rennen von 2014 und stellen besondere Kunstsommer-Highlights vor.“

„Klein und Groß“ entwickeln in Arnsberg mit ihren Bobbycars eine neue Berg-Strecke. Schulunterricht vor 100 Jahren vergleicht der Heimatbund mit den „Laurentianer Liebesboten“ von 2003. Ganz in der Nähe des Laurentianums sorgen neue Entdeckungen für bisher unbekannte Geschichten rund um die heiligen drei Könige in Arnsberg, ergänzt durch „historische Fakten“, die die Propsteigirls präsentieren, die bestens bekannte Karnevalstruppe.

Der Arnsberger Heimatbund freut sich auf die Filmschätzchen in der Kulturschmiede und bedankt sich herzlich bei Andreas Witte vom Kulturbüro der Stadt Arnsberg. Beide Abende finden in der Kulturschmiede, Apostelstraße 5, statt. Beginn: 19 Uhr - Einlass: ab 18:15 Uhr - freie Platzwahl, Eintrittspreis: 5 Euro. Karten gibt es nur vorab in der Buchhandlung Sonja Vieth am Alten Markt 10.

