Arnsberger ohne Führerschein – dafür aber mit Drogen

Hüsten. Unter Einfluss von Drogen und im Besitz diverser Betäubungsmittel wird ein Arnsberger von der Polizei erwischt – ohne Führerschein...

Die Arnsberger Polizei kontrollierte am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein Fahrzeug auf der Heinrich-Lübke-Straße in Hüsten. Der 43-jährige Autofahrer aus Sundern konnte keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im späteren Verlauf der Kon­trolle wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen stand und diverse Betäubungsmittel mit sich führte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, die Drogen wurden sichergestellt. Der 43-Jährige durfte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Ermittelt wird wegen der Verkehrsdelikte; parallel wurde ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

