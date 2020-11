Arnsberger Online-Demo gegen Aufruf zu Corona-Widerstand

Die Partei „Die Partei“ in Arnsberg ruft zu einer Online-Gegenveranstaltung zu einer geplanten Demo gegen Corona-Beschränkungen in Hüsten auf.

Arnsberg. Die neu in den Rat gewählte Partei „Die Partei“ setzt ein Zeichen gegen den am Wochenende durch die sozialen Netzwerke gegangenen Aufruf zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 14. November in Hüsten. Zeitgleich um 12 Uhr ruft „Die Partei“ zu einer „Vernunftdemo“ als Online-Veranstaltung auf. Das Motto: „Wenn Idiotie Überhand nimmt, wird Vernunft zur Pflicht“. Damit „spielt“ der Veranstalter mit dem Satzbau der Anti-Corona-Demo-Organisatoren, die schrieben „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“. Den Satz „Wir sind viele“ kontert die „Partei“ mit dem Hinweis „Wir sind mehr!“.

Hinter der Demonstration in Hüsten, die als Präsenzveranstaltung auf dem Kirmesplatz gedacht ist, steht laut Facebook der Hüstener Immobilienmakler Wallid Chahrour. Er ruft zwar ausdrücklich zu einer friedlichen Demo auf, sieht sich aber in Kommentaren zum Aufruf auch mit Ankündigungen von Gewalt konfrontiert. Zunächst war der Beitrag auch auf der Seite „Du bist Neheimer, wenn...“ geteilt. Dort war zunächst die Kommentarfunktion abgestellt worden, inzwischen ist er dort öffentlich nicht mehr sichtbar.

In Dortmund hatte es vor zweieinhalb Wochen eine Demo gegen Corona-Maßnahmen gegeben. Foto: Fabian Strauch / dpa

Unsere Zeitung nahm über Facebook Kontakt zu Wallid Chahrour und auch zu den Betreibern der Seite „Du bist Neheimer...“ auf. Eine Stellungnahme war bisher noch nicht zu erhalten. Wallid Chahrour meldete sich allerdings zurück und kündigte an die Fragen unserer Zeitung nach Motivation der Demonstration, Gewährleistung eines „friedlichen Verlaufs“ und danach, ob eine solche Versammlung inmitten der Corona-Kontaktbeschränkungen angebracht sei, zeitnah beantworten zu wollen.

Nach Auskunft der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis am Mittwochmorgen sei die „Corona-Demo“ zwar beantragt, aber noch nicht genehmigt. „Die Kreispolizei als Genehmigungsbehörde prüft noch und trifft Absprachen“, so Polizeisprecher Holger Glaremin.

Mit Sorge schaut auch Christian Stockmann, Geschäftsführer des Caritasverbandes Arnsberg/Sundern, der stets besonnen um solidarisches Verhalten in Zeiten der Corona-Pandemie bittet, auf die Veranstaltung in Hüsten. „Es gibt Bewegungen, die man trotz nachweislicher Tatsachen nicht überzeugen oder aufklären kann“, sagt er.

