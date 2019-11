Arnsberg. Im Zeichen der Borkenkäferplage initiieren Grüne und CDU einen Arnsberger Pflanztag, bei dem Schulen, Kitas und alle Bürger Bäume pflanzen können.

Arnsberger Pflanztag: Bürger sollen Bäume pflanzen

Der Fraktionssprecher der Grünen, Thomas Wälter, weist in einer Pressemitteilung auf einige Haushaltsanträge der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ hin, die vor Kurzem im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Arnsberg beraten und bewilligt wurden.

Ein von Grünen und CDU gestellter Antrag widmet sich dem massiv geschädigten Stadtwald. Wir möchten die Identifikation der BürgerInnen mit „ihrem“ Wald fördern, und gleichzeitig die fast nicht zu bewältigende Aufgabe der Wiederaufforstung unterstützen. Hierzu wurden zunächst Gespräche mit den FörsterInnen geführt, um das Vorgehen sinnvoll zu gestalten. Es soll ein städtischer „Pflanztag“ eingerichtet werden, für Schulen, Kindergärten, Vereine, für alle BürgerInnen, die mit pflanzen wollen, und dabei sollen gesponsorte Pflanzen auf städtischen Waldflächen ausgebracht werden. Wir wollen selbst durch die Einwerbung von Sponsoren finanzielle Unterstützung für das Projekt generieren, und weiteres Sponsoring durch den Verkauf von Pflanzen einwerben. Durch die Verstetigung eines solchen Gemeinschafts-Pflanztages sollen in den Folgejahren Ausfälle kompensiert werden und die Verbindung der TeilnehmerInnen zu „ihrem“ Baum, „ihrem“ Waldstück, soll so vertieft werden.

Kulturentwicklungsplanung auf den Weg gebracht

Wälter verweist auf einen Grünen und CDU gemeinsam gestellten Antrag, eine Kulturentwicklungsplanung aufzustellen. Mit einem solchen Konzept könnten sich Fördermittel wesentlich leichter einwerben. Dieser Antrag ziele zudem auf interkommunale Zusammenarbeit mit Sundern und Meschede ab, denn viele Akteure arbeiteten auf unterschiedlichsten Ebenen bereits zusammen und könnten mit einem aufeinander abgestimmten Konzept die Stärkung der gesamten Kultur-Region erreichen.

Prüfantrag für Schüler-Ticket

Von CDU und GRÜNEN gemeinsam getragen wurde auch einen Prüfantrag für ein Schüler-Freizeitticket. Viele Kinder mit weitem Schulweg bekommen den Bus bezahlt, wer nah an der Schule wohnt aber nicht. Ein Angebot mit ermäßigten Preisen für alle Schulkinder wäre nicht nur gerechter, sondern könnte auch die Unsitte der sogenannten Elterntaxis erheblich einschränken. „Darum soll die Verwaltung prüfen, mit welchen Förderprogrammen es der Stadt als Stärkungspaktkommune möglich wäre, modellhaft ein vergünstigtes Schülerticket anzubieten.´, so Wälter.

Ein weiterer Antrag zur Förderung eines nachhaltigen Schulwegs wurde gemeinsam mit CDU, FDP und SPD eingebracht, die „Schulweg-Challenge“ lobt jeweils für die Grund- und weiterführenden Schulen Preisgelder von 9000 EUR für einen Wettbewerb der Schulen aus. SchülerInnen und Lehrerschaft sind aufgerufen, den Schulweg so nachhaltig und emmissionsfrei wie möglich zu gestalten. „Wir versprechen uns von dieser Wettbewerbsidee gegenseitige Inspiration und Steigerung der zu Fuß oder mit Fahrrad zurückgelegten Schulwege“, so Wälter.

Förderung von Photovoltaik

Zur Förderung von Photovoltaik und anderen nachhaltigen Energieerzeugungsanlagen sehen Grüne und CDU die Stadtwerke als wichtigen Partner zur Umsetzung unserer Klimaschutzziele, der bei Ausschreibungen und energetischen Investitionen stets zu beteiligen ist, so lautet der Antrag. Durch die Prüfung der geplanten Investitionen durch die Stadtwerke können die rentablen Projekte (bei gleicher Wirtschaftlichkeit) durch das städtische Tochterunternehmen umgesetzt werden, wenn nicht, hat die Verwaltung eine qualifizierte Einschätzung des Projekts für die Auftragsvergabe.

„Im Sozialbereich beantragen wir zusammen mit der CDU eine Anschubfinanzierung von 10.000 EUR für eine sogenannte ,Schreiambulanz’, die am Klinikum angesiedelt werden soll. Innerhalb eines Jahres sollen umliegende Kommunen zur Kooperation im Projekt angesprochen werden, um das Hilfsangebot zu verstetigen“, schreibt Wälter weiter. Damit könnten überforderte Eltern eines schreienden Säuglings Soforthilfe bekommen, bevor sich die Überlastung in erzieherischen Fehlern niederschlägt.

Parkleitsystem für Alt-Arnsberg

Ebenfalls ein gemeinsamer Antrag von CDU und Grünen: Verkehrslenkende Maßnahmen in Form eines Parkleitsystems wollen wir in Alt-Arnsberg installieren, da mit der Fertigstellung des Sauerlandmuseums eine immense Verkehrsbelastung der Altstadt durch Parksuchverkehr eingesetzt hat. Ein Parkleitsystem wird besonders den auswärtigen BesucherInnen zugute kommen, und natürlich der direkten Anwohnerschaft.

Ein grüner Antrag widmet sich dem zunehmenden Rassismus und Antisemitismus und möchte ein Konzept für konkrete Arbeit gegen Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus, letzterer richtet sich explizit gegen Menschen jüdischen Glaubens. Hierbei können Vorträge, Ausstellungen und Unterrichtsmaterial zum Tragen kommen, Schulen und Vereine eingebunden werden, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und mit neuen Medien kombinierbar. Das Konzept soll mit 5000 EUR unterstützt werden.

„Einen Antrag auf einen Sperrvermerk auf 300.000 EUR für Kunstrasenplätze werden wir nicht aufrecht erhalten, weil die Verwaltung zusichert, diese Summe nicht ohne vorhergehende politische Beratung zu investieren“, betont Wälter.

Über den Antrag der Grünen zur Aufstellung neuer Fahrradabstellanlagen berichtete die WP bereits ausführlich

Untersuchung der Lehrschwimmbecken

Eine Prüfung des Standortes Lehrschwimmbecken Sauerstraße sehen die Grünen zwar als unnötig an, da die Grünen den Standort für unabdingbar halten, sowohl an der Schule, als auch im Stadtteil Alt-Arnsberg. Angesichts der beinahe zeitgleichen Errichtung mit den anderen Lehrschwimmbecken haben sich die Grünen aber mit der Untersuchung einverstanden erklärt, wenn der Standort unstrittig bleibt. So folgte in diesem Fall der Haupt- und Finanzausschuss zwar nicht dem Antrag der Grünen, auf eine Untersuchung des Standorts Sauerstraße zu verzichten, „aber wir können damit leben, wenn am Ende der Untersuchung von allen drei Lehrschwimmbecken im Stadtgebiet der Standort Sauerstraße beibehalten wird“, so Wälter. Die anderen Anträge der Grünen fanden eine Mehrheit im Ausschuss.

Gemeinsam mit der CDU setzen sich die Grünen zudem dafür ein, die Fachbereichsleitung 1 nicht ohne nachvollziehbare Konkretisierung des Aufgabenbereiches zu besetzen. „Der Verwaltungsapparat verfügt über reichlich Häuptlinge, eigentlich sind mehr Indianer wünschenswert, wie man so schön sagt“, so Wälter

