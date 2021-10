Arnsberger Rathaus leergezogen: Flyer zu neuen Standorten

Arnsberg. Die Rathaussanierung steht bevor: Bürger müssen sich neu orientieren, wenn sie Verwaltungsstellen der Stadt Arnsberg besuchen wollen.

Alle Verwaltungsstellen, die bislang im Rathaus der Stadt Arnsberg zu finden waren, haben den langjährigen Verwaltungssitz „Rathausplatz 1“ nun komplett verlassen und sind an ihre temporären Standorte umgezogen. Damit ist der Weg frei für die vom Rat der Stadt Arnsberg beschlossene Rathaussanierung. Dies teilt die Stadtverwaltung Arnsberg mit.

Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem im Jahr 1968 fertig gestellten Rathaus arbeiten nun für den angesetzten Sanierungszeitraum von rund drei Jahren an anderen Standorten in der Stadt. Über die während der Sanierungsarbeiten temporär verorteten Verwaltungsstandorte informiert neben einer digitalen Karte auf der Homepage der Stadt Arnsberg nun auch ein Flyer, der an zahlreichen Auslagestellen in der Stadt Arnsberg (Liste siehe unten) zu bekommen ist.

Neues Rechenzentrum

Am kommenden Wochenende (22. bis 24. Oktober) wird zudem die Kommunikationstechnik aus dem Rathaus in das erste der neu errichteten Rechenzentren verlagert. Diese Arbeiten sind 18 Monate lang vorbereitet worden, die IT der Stadt Arnsberg rechnet daher mit einem störungsfreien Verlauf der Arbeiten, der im laufenden Betrieb statt finden soll. Gebäudemanagement und IT-Service der Stadt Arnsberg haben den Umzug bis zuletzt so koordiniert, dass die Büros an den temporären Standorten arbeitsfähig sind und bleiben können. Darüber hinausgehend wurde für das ausgedehnte Hausaktenarchiv im Rathaus ein neues Zwischen- und Endarchiv im ehemaligen Güterbahnhof Neheim-Hüsten errichtet und in Betrieb genommen. Auch der Umzug der Hausakten in den neuen Standort ist bereits abgeschlossen. Zuletzt hat auch die Poststelle zusammen mit den Hausmeistern das Rathaus verlassen.

Ausblick: Beim künftigen sanierten Rathaus entfallen die dekorativen Mittelteile in der Südfassade. Die seitliche Bauaussteifung zu statischen Zwecken bleibt erhalten, sie wird aber verglast. Foto: V-Architekten

Während der Sanierungsarbeiten bleiben die Fachdienste an ihren temporären Standorten über Telefon und Mail unverändert erreichbar. In dem aktuell vorliegenden gedruckten Infoflyer gibt es einen Überblick über die genaue Lage der Fachdienste in der Stadt sowie die jeweiligen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Aktuell ist ein persönlicher Besuch jedoch nur nach telefonischer Anmeldung bei den gewünschten Ansprechpartnern bzw. Ansprechpartnerinnen möglich.

Postalische Adressen

Briefsendungen an die Stadt Arnsberg sollten ab sofort möglichst an diese Adressen erfolgen:

Stadt Arnsberg, Postfach 2340, 59713 Arnsberg

Stadt Arnsberg, 59753 Arnsberg (für Briefsendungen direkt an das Postfach/zentrale Poststelle)

Bürger haben in Ausnahmefällen zudem die Möglichkeit, ihre Post an die Stadt direkt in den Briefkasten der Stadt Arnsberg einzuwerfen. Dieser befindet sich vor (!) dem Gebäude „Rathausplatz 2“ in direkter Nähe zum Rathaus. Die dort eingeworfene Post wird regelmäßig geleert und zur Poststelle der Stadt Arnsberg gebracht. Von hieraus erfolgt die Verteilung an die Adressaten in den Fachdiensten.

Im und am Rathaus laufen derweil die Vorbereitungen für die Sanierung. So wurde bereits auf dem Gelände des Parkplatzes ein so genannter Geothermaler Response Test (GRT) zur Bemessung des erforderlichen Erdsondenfeldes für den geplanten Anschluss des sanierten Rathauses an die Erdwärme (Geothermie) vorgenommen. Mit den – für alle von außen sichtbaren – Abbrucharbeiten an der Fassade wird voraussichtlich im Januar 2022 begonnen. Dabei wird die Fassade des Rathauses weitgehend zurück gebaut.

Flachtrakt wird im Januar abgerissen

Im Januar des nächsten Jahres beginnen auch die Arbeiten zum Abriss des so genannten Flachtrakts mit dem Ratssaal. Hier entsteht ein neues Bürgerzentrum, der Hochtrakt mit den Büros für über 300 Mitarbeiter bleibt bestehen.

Über ein ausführliches Schadstoffkataster haben die Planer bereits Informationen über die im und am Rathaus zu erwartenden Schadstoffbelastungen erhalten. Die Stadt Arnsberg möchte ihre Bürger in den nächsten Monaten regelmäßig über den Stand der Sanierungsarbeiten informieren und wird dies auf verschiedenen Kanälen tun. Bis zum Abschluss der Arbeiten bittet die Stadt Arnsberg ihre Bürger und Bürgerinnen um Entschuldigung für eventuellen Mehraufwand beim Kontakt zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung an den temporären Verwaltungsstandorten in der Stadt.

Hier ist der Info-Flyer zu den aktuellen Verwaltungsstandorten zu bekommen:

City-Büro Aktives Neheim, Neheimer Markt

Freizeitbad NASS, Hüsten

Sparkasse Arnsberg-Sundern (Geschäftsstellen Arnsberg, Hüsten und Neheim)

Stadtbibliothek Arnsberg (Standorte Arnsberg, Hüsten und Neheim)

Stadtbüros Arnsberg (Oeventrop, Arnsberg, Hüsten und Neheim – Publikumsverkehr nur nach telefonischer Anmeldung möglich!)

Stadtwerke Arnsberg (Kundencenter Neheim, Apothekerstraße und Campus, Niedereimer Feld)

Volkshochschule Arnsberg-Sundern (Standorte Arnsberg, Ehmsenstraße und Neheim, Werler Straße)

Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt in Arnsberg

Volksbank Sauerland eG, Hauptstelle Hüsten sowie Geschäftsstellen in Arnsberg, Hüsten, Neheim und Herdringen)

Alle Informationen über die aktuellen Standorte der Verwaltung sowie Informationen zum Projekt „Rathaussanierung“ sind nach wie vor digital auf der Homepage der Stadt Arnsberg abzurufen unter: https://www.arnsberg.de/rathaussanierung/index.php

