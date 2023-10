Arnsberger Ratsmusiker geben wieder Konzerte zu Weihnachten

Sie sind legendär: die Weihnachtskonzerte der Ratsmusiker. Nach einigen Jahren Pause musizieren sie wieder, der Vorverkauf hat begonnen.

Arnsberg. Nach dreimaligem Ausfall wird es wieder Weihnachtskonzerte der Ratsmusiker geben. Bevor 2020 erstmals eine Absage erfolgte, waren es 47 Jahre in Folge. Die 1973 – also vor 50 Jahren – spontan entstandenen Weihnachtskonzerte der „Ratsmusiker“ sind legendär und fanden in schöner Regelmäßigkeit in jedem Jahr drei bis vier mal in der ausverkauften Kulturschmiede statt.

Nun haben die Musiker wieder mit der Probenarbeit begonnen und freuen sich auf zwei Auftrittstermine: Montag, 18. Dezember, um 19 Uhr und Dienstag, 19. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr in der Schmiede. Nach der langen Pause und aus organisatorischen Gründen werden nur zwei Veranstaltungen stattfinden, es ist allerdings ein Zusatztermin denkbar. Darüber hinaus mussten durch neue, restriktive Sicherheitsanforderungen die Besucherzahlen reduziert werden.

Der Vorverkauf für die Weihnachtskonzerte ist gestartet, Karten gibt es, im Fotoshop Sander, Steinweg 11.

