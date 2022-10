Arnsberger „Ratsmusiker“ sagen Weihnachtskonzerte ab

Letztmals gaben die „Ratsmusiker“ in 2019 ein Weihnachtskonzert.

Arnsberg. Die schöne Tradition wird damit erneut unterbrochen.

Die seit Jahren überaus beliebten und traditionellen weihnachtlichen Konzerte der Arnsberger„Ratsmusiker“ in der Kulturschmiede wird es leider auch in diesem Jahr nicht geben. Bevor 2020 erstmals eine Absage erfolgte, waren es 47 Jahre in Folge, dass diese unverkrampften Aufführungen die vor den Festtagen übliche Hektik vergessen ließen. Leider gelten noch – coronabedingt – andere Prioritäten.

Die Ratsmusiker haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und u.a. auch alternative Aufführungsformate und digitale Übertragungsmöglichkeiten diskutiert. „Letzten Endes wäre aber vom Charakter unserer Konzerte nicht viel übrig geblieben. Darüber hinaus haben für uns Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unseres überwiegend nicht mehr ganz jungen Publikums Vorrang. Auf unsere Jubiläumskonzerte zum 50. müssen wir also gemeinsam noch ein Jahr warten,“ so Ratsmusiker Rolf Brand.

