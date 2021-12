Arnsberger Schützen erhalten Anschubhilfe für „Restart“

Arnsberg. Jungschützen Herdringen und Müscheder Bruderschaft freuen sich über je 1000 Euro aus unserem „Restart“-Aktion in Kooperation mit Veltins.

Gute und kreative Ideen finden in Arnsberg einen guten Nährboden. Mit der Corona-Pandemie und den Folgen wollen sich viele Schützen der Region nicht abfinden. Sie entwickeln Strategien und Pläne für die Zukunft. Die Jungschützen der Herdringer Bruderschaft und die Schützenbruderschaft St. Hubertus Müschede wurden nun als Preisträger des Wettbewerbs „Schützenhilfe - Restart“, den unsere Zeitung in Kooperation mit der Brauerei Veltins ausgeschrieben hat, mit einem 1000-Euro-Scheck ausgezeichnet.

Das sind die zehn Gewinnervereine im Sauerland>>>

Beide Projekte setzen auf ein halbwegs „normales“ Schützenjahr 2022. Für die Jungschützen in Herdringen wird es aber angesichts der aktuellen Welle ein Zittern bis zuletzt, wenn sie an ihrem „Frühlingserwachen“ am 23. April und ihrer Vatertagsaktion am 26. Mai festhalten. „Wir haben alles fertig geplant“, sagt Jungschützen-Hauptmann Moritz Voßbeck. Nun bleibt abzuwarten, was wann wie möglich sein wird.

Die beiden Feste sind für die Jungschützen wichtig. „Wir wollen junge Leute für uns begeistern“, sagt der seit zweieinhalb Jahren regierende Jungschützenkönig Thomas Brune, „dafür brauchen wir unsere Feiern“. Diese organisieren die rund 80 Herdringer Jungschützen, so ergänzt Fähnrich Maximilian Hoff, mit „ganz viel Eigenleistung“. Ziel sei es, so Moritz Voßbeck, finanziell von der Bruderschaft unabhängig zu bleiben.

Im Wettbewerb „Restart“ hatten sich im ganzen Sauerland Bruderschaften oder Gruppen aus dem Schützenwesen mit ihren Projekten um die Förderprämie beworben. Über ein Voting wurde entschieden, welche Idee in das Jury-Finale kam. Hier fiel dann die Entscheidung über die Preisträger. „An der Herdringer Bewerbung gefiel uns, dass sich nicht die ganze Bruderschaft, sondern ausdrücklich die Jungschützen beworben haben“, so Kerstin Raschke. Sie saß für die Brauerei Veltins in der Jury.

Nicht weniger angetan ist sie von der Kreativität der Schützenbruderschaft in Müschede, die seit einigen Jahren mit der Marke „Müschede röhr(t)“ unterwegs ist, um auf ihr Schützenfest hinzuweisen. „Erst haben wir nur Plakate gestaltet, die mit dem Slogan und Aufmerksamkeit weckenden Fotomotiven auf das Fest hinwiesen“, erzählen Christoph Hillebrand und Michael Kauz aus dem Vorstand der Bruderschaft. Am meisten schoss das Motiv durch die Decke, dass eine hochspringende Freistoßmauer mit Kickern mit Schützenjacke zeigte. Rund 15.000 Anzeigen gab es allein auf Facebook. Die über die sozialen Kanäle ausgespielten Poster wurden von Mitgliedern ehrenamtlich gestaltet.

Jetzt setzt die Schützenbruderschaft Müschede verstärkt auf ebenso kreativ gestaltete Videos. „Die kosten uns aber auch Geld“, sagt Christoph Hillebrand. Die Fördersumme in Höhe von 1000 Euro soll genau dafür eingesetzt werden. Der Geldpreis ist das eine. Verbunden damit ist aber die Hoffnung auf einen echten Restart mit einer halbwegs normalen Schützenfestsaison.

