Arnsberger Tafel braucht dringend neue helfende Hände

Daniela Fricke, ehrenamtliche Helferin bei der Arnsberger Tafel, bedient die Kunden an einer Kühltheke am neuen Standort im ehemaligen Güterbahnhof in Neheim-Hüsten.

Hüsten. Neue Ausgabestelle der Arnsberger Tafel für Lebensmittel: Es werden Fahrerinnen und Fahrer, sowie Unterstützung im Verkaufsbereich gesucht.

Die Arnsberger Tafel ist umgezogen in das Gebäude des „Alten Güterbahnhof“ im Stadtteil Hüsten und der Alltag muss nun in neuer Umgebung organisiert und gefestigt werden. Jetzt werden Fahrer gesucht.

Nach wie vor ist gerade das Einsammeln der Ware von den Lebensmittelgeschäften das A und O, die Grundlage und Voraussetzung für das Funktionieren der Tafel-Idee. „Ohne eine gute Zusammenarbeit mit den Lebensmittelgeschäften in unserer Stadt funktioniert die Umsetzung, bis hin zur Weitergabe der Ware an den bedürftigen Kreis der Menschen in unserer Stadt und Sundern, nicht“, sagt Ewald Hille vom Vorstand der Tafel. Neben der neuen Ausgabestelle in der Bahnhofstraße 130a, besteht noch eine Ausgabestelle in Alt-Arnsberg in der Clemens-August-Straße 37 und in Sundern, Hauptstraße 54.

Den Verantwortlichen der Arnsberger Tafel ist es sehr wichtig, sich bei den Filialleitern und den weiteren Verantwortlichen der Lebensmittelgeschäfte in der Stadt ganz herzlich zu bedanken, für die „reibungslose und unkomplizierte, wirklich sehr gute Zusammenarbeit“. Das Miteinander funktioniere und alle Tafelmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hoffen und wünschen sich, dass dies auch in 2022 so professionell weitergeht.

Für das Einsammeln der Ware stehen der Arnsberger Tafel fünf Klein-Lkw, teilweise mit Kühlung, zur Verfügung. Für diese Klein-Lkw werden immer wieder Fahrer gesucht, um den reibungslosen Betrieb der Arnsberger Tafel grundsätzlich zu gewährleisten. „Wir wollen unsere Fahrer aber auch nicht überlasten und die Einsatztage auf möglichst viele Fahrer verteilen“, so Ewald Hille. Es sei eine ganz wichtige Aufgabe, diesen Fahrdienst jeden Tag zu gewährleisten und auf möglichst viele Schultern zu verteilen. „Bei ehrenamtlichem Engagement soll ja auch der Spaß für die gute Sache immer dabei sein. Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Interessierte melden um die Einsatzzeiten und Einsatztage für die Fahrerinnen und Fahrer so gering wie möglich halten zu können“, so der Tafel-Vorstand.

Auch im Verkaufsbereich würde sich die Tafel über neue Interessierte Personen freuen, die „diese große soziale Aufgabe der Arnsberger Tafel“ unterstützen möchten.

Besonders Stephan Blefgen als Geschäftsführer und Ewald Hille als 2. Vorsitzender und Raimund Hoffmann als Kassierer freuen sich auf die Kontakte zur Vergrößerung der Mitarbeiterschaft.

Zum Ende des Jahres bedankt sich die Tafel auch bei allen , die den Verein mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützt haben oder dieses Ansinnen noch durchführen möchten. „Ohne diese Spenden ist die wirklich riesige und sehr komplexe Aufgabe der Arnsberger Tafel nicht zu bewältigen“, so Hille.

Kontaktaufnahme ist möglich in der Ausgabestelle (Bahnhofstraße 130a), per Mail an info@arnsberger-tafel.de oder unter 02932 941286. Für den Kontakt können auch alle Vorstandsmitglieder der Arnsberger Tafel direkt angesprochen werden.

