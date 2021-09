Arnsberger Tafel: Neues Fahrzeug dank vieler Spenden

Arnsberg. Jetzt aber sucht der Vorstand der tafel noch weitere interessierte Fahrerinnen und Fahrer, die ehrenamtlich tätig sein möchten.

Als der 42. Spender seine Zusage gemacht hatte, den neuen Wagen der Arnsberger Tafel mitzufinanzieren, klingelte bei Tafel-Geschäftsführer Stephan Blefgen das Telefon. „Wir haben es geschafft, der finale Spender hat gerade zugesagt“. Gemeinsam mit Blefgen freute sich in diesem Moment auch die Firma Pro Humanis, die die Aufgabe übernommen hatte, Spender für die Finanzierung zu suchen.

Vor zwei Jahren hatte die Arnsberger Tafel bereits einen neuen Wagen erhalten. Jetzt kam es zu einer neuen Idee. Pro Humanis erzählt die Geschichte dazu:

„Wir wissen, dass die Nachfrage an Tafeln immer größer wird. Die Tafeln sind eine der wichtigsten sozialen Einrichtungen vor Ort und nicht mehr weg zu denken. Die Tafel Arnsberg, wie natürlich auch die anderen Tafeln in Deutschland, schließen eine große Lücke. Wir sind froh, dass die Tafel Arnsberg unser Angebot angenommen hat und die örtlichen Firmen die Realisierung des Kühlfahrzeuges möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle Sponsoren für ihr soziales Engagement. Wir freuen uns, weitere Tafeln mit einem Kühlfahrzeug zu unterstützen und danken jedem Sponsor für ihr soziales Engagement“.

Peter Hoscheidt: „Die vielen Spenden helfen uns jeden Tag, unsere Arbeit zu erledigen“

In diesen Tagen wird der neue Wagen erstmals auf den Arnsberger Straßen zu sehen sein und Lebensmittel für die Tafel abholen. Besonders der Fahrer freut sich schon. „Mein alter Wagen war ziemlich verbraucht“.

Peter Hoscheidt, Vorsitzender der Arnsberger Tafel ergänzt abschließend: „Die vielen Spenden helfen uns jeden Tag, unsere Arbeit zu erledigen. Damit das reibungslos klappt, brauchen wir noch ein paar neue Fahrer.“

Falls jemand Interesse hat, als Fahrerin oder Fahrer einzusteigen, bittet die Tafel um Kontaktaufnahme 0172-2363657.

