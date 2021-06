Arnsberger Teatron Theater nimmt Spielbetrieb auf

Arnsberg. Start nach langer Corona-Pause ist am 12. und 13. Juni mit „Ga’agua“, einer literarisch-musikalischen Lesung.

Es geht endlich wieder los – das TEATRON Theater Arnsberg eröffnet die Saison“: Speziell für die besonderen Bedingungen in der Corona-Zeit hat das Theater eine neue Veranstaltungsreihe entwickelt. Unter dem Titel „TEATRON netto“ werden kleine Formate vor kleinem Publikum (derzeit höchstens 25 ZuschauerInnen) präsentiert.

Dies können literarisch-musikalische Lesungen sein, Liederabende, Konzerte, Filmpräsentationen oder Künstlergespräche. Allen gemeinsam ist das Anliegen, Kultur weiterhin stattfinden zu lassen und die Begegnung mit dem Publikum – wenn auch in kleinem Kreis – zu ermöglichen.

Teatron Theater startet mit Geschichten und Liedern über die Sehnsucht

Die Reihe beginnt mit der Veranstaltung „Ga’agua“ - einer literarisch-musikalischen Lesung über die Sehnsucht. Und zwar bereits am kommenden Wochenende, 12. und 13. Juni, jeweils um 18 Uhr in der Kulturschmiede. Die Almagors – Regisseur und Dramaturgin des TEATRON - präsentieren gemeinsam mit dem Musiker Silas Eifler Geschichten und Lieder über die Sehnsucht - ein Gefühl, das nicht nur in Krisenzeiten besonders intensiv erlebt wird.

Das Teatron-Filmprojekt „Die Getrennten“ feiert am 26. Juni Premiere

Und am 26. Juni wird der TEATRON-Film „Die Getrennten“ zum ersten Mal in der Kulturschmiede gezeigt – ein Film über ganz persönliche Erfahrungen in der Zeit der Pandemie mit Texten von Menschen aus der Region, die ihre Erfahrungen aufgeschrieben und dem TEATRON zur Verfügung gestellt haben.

Ein spannendes Zeitdokument in dieser außergewöhnlichen Situation. Der Film wird nach der Premiere auch auf DVD in der Buchhandlung Sonja Vieth oder an der Abendkasse in der Kulturschmiede erhältlich sein.

Das Teatron-Programm im Überblick

Außerdem hält die Reihe viele weitere Überraschungen mit bekannten und neuen Gesichtern bereit. Hier finden Sie alle Veranstaltungen im Überblick:

12.6. und 13. Juni, 18 Uhr: „Ga’agua“; 18 / ermäßigt 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

26. Juni, 18 und 20 Uhr: Film-Premiere „Die Getrennten / Coronatagebücher“; 12 / erm. Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

14. August, 20 Uhr: „Vagabundos“ – Eine musikalische Reise mit Manuel Quero, Silas Eifler und Vanja Eifler; Karten: 18 / erm. 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

21. August, 18 Uhr: TOVTE „Krawalle und Lieder“ - Klezmer und Tango aus Köln, Open Air im Hof des Sauerland-Museums in Kooperation mit dem Kultursommer des Kulturbüros Arnsberg. Karten: 18 / erm. 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

11. September, 18 Uhr: Tiedemann & Rückert: Chamber / Jazz /Duo. Mit Gunther Tiedemann (Cello) und Thomas Rückert (Piano); Karten: 18 / erm. 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

25. September, 18 Uhr: Engelbert Humperdinck – zum 100. Todestag. Liederabend mit Johannes Wedeking (Bass) und Hedayet Djeddikar (Klavier); Karten: 18 / erm. 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

27. November, 18 Uhr: „Ga’agua“ – Ein literarisch-musikalischer Abend zum Thema Sehnsucht mit den Almagors und Musiker Silas Eifler; Karten: 18 / erm. 10 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf);

30. Dezember, 18 Uhr: „Franz Schubert - Die Winterreise“, Liederabend mit Johannes Wedeking (Bass) und Leonhard Völlm (Klavier); Karten: 22 / erm. 12 Euro (plus Gebühren für Kartenvorverkauf).

Der Kartenvorverkauf ist angelaufen

Alle Veranstaltungen werden gemäß der jeweils gültigen Corona-Bestimmungen durchgeführt – derzeit unter Einhaltung der drei großen „Gs“: geimpft, genesen, getestet. Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass vorzulegen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Falls eine Veranstaltung coronabedingt ausfallen muss, wird der Kartenpreis erstattet.

