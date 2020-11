Arnsberger Waldforum liefert Waldwissen online und für jeden

Nicht nur wir Menschen leiden derzeit; auch dem Wald geht es nicht gut – dem Wald, den immer mehr Bürger in Zeiten von Corona als Zuflucht und Freizeitort für sich entdecken. Das steigende Interesse am Baum als bestem Freund des Menschen kann am heutigen Donnerstag ganz bequem mit Wissen unterfüttert werden: Schauen Sie einfach mal rein, in die 11. Auflage des „Arnsberger Waldforums“.

Wie das geht?

Ganz einfach, denn: Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation findet das Forum in diesem Jahr ausschließlich online statt. Einer der – wenn man so will – seltenen positiven Aspekte der Krise.

Keine Teilnehmerbegrenzung, keine Voranmeldung – keine Angst, unter Fachleuten ins Abseits zu geraten – „Otto Normalwaldbesucher“ ist mehr denn je willkommen: „Eine Weiterempfehlung an Interessierte und vom Thema betroffene Menschen ist ausdrücklich erwünscht“, betont der Veranstalter Wald und Holz NRW.

So geht’s

Ganz bequem: Auf der Internetseite arnsbergerwaldforum.de können sich interessierte Personen in jeden Themenblock einwählen. Teilnahmegebühren werden nicht erhoben. Zusätzliche Programme, eine App sowie eine Anmeldung sind nicht erforderlich. Außerdem besteht über eine Chatfunktion die Möglichkeit, Fragen an die Referen­tinnen/Referenten zu richten und sich an der abschließenden Diskussion zu beteiligen.

Darum geht’s

Wer in den Wäldern rund um Arnsberg und Sundern oder am Möhnesee spazieren geht, sieht den Wald oft nicht mehr. Nicht vor lauter Bäumen, sondern weil diese auf zahlreichen Flächen gar nicht mehr vorhanden sind. Die Ursachen sind bekannt, vor allem Klimawandel – und, daraus resultierend, schwere Stürme und Dürre – sowie der Borkenkäfer sind jedem ein Begriff.

300 Hektar Arnsberger Stadtwald gilt es aufzuforsten Auch die Initiative „Wald ist Klimaschützer“ macht auf die bedeutende Rolle des Waldes in Zeiten des Klimawandels aufmerksam und soll helfen, den notwendigen Waldumbau zu

finanzieren. Interessant auch für Arnsberg, wo mindestens 300 Hektar des städtischen Waldes in den nächsten Jahren klimagerecht aufgeforstet werden müssen. Info zur Initiative: https://www.wald-ist-klimaschuetzer.de/

Während in vielen Medien noch immer ständig steigende Schäden im Wald aufgrund der vergangenen Dürrejahre hohe Aufmerksamkeit genießen, sei inzwischen bei Forstfachleuten die teilweise schon begonnene und in den nächsten Jahren bevorstehende Wiederbewaldung der Störungsflächen das Thema mit der höchsten Priorität, heißt es aus dem in Obereimer ansässigen „Zentrum für Wald und Holzwirtschaft“ – womit wir beim Thema wären: „Pionierbaumarten-Management auf Kalamitätsflächen“ titelt die elfte Auflage des Waldforums. Hört sich anspruchsvoll an?

Wann geht’s los?

Dann am besten gleich zu Beginn um 10 Uhr „Auf Sendung gehen“: Nach einem Grußwort von Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner führt Dr. Bertram Leder, Leiter des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft und eine treibende Kraft der Veranstaltungsreihe, in das diesjährige Thema ein. Diverse Fachvorträge schließen sich an, ab 15.25 Uhr runden Fragen / Diskussion / Schlusswort das Forum 2020 ab.

Und, wie gesagt, die Themen bieten durchaus auch „Wald zum Anfassen“; Beispiel gefällig?

Birken wurden lange als „Försterunkraut“ verschmäht. Höchstens als Maibaum und zur Dekoration von Schützenfesten sind die schnell wachsenden Laubbäume gern gesehen aber damit werden sie in ihrer Bedeutung und mit ihrem Potenzial für die Wiederbewaldung gewaltig unterschätzt… Das versteht jeder.

Also, klicken Sie heute mal rein – es lohnt sich auf jeden Fall!