Der Landesverband der Partei „Die Linke“ beschloss, nach jahrelangen Streitereien den Kreisverband HSK aufzulösen. Mit Werner Ruhnert, Ratsmitglied der „Linken“ in Arnsberg, sprach unsere Zeitung über die Entwicklung.

Was bedeutet die Auflösung des Kreisverbandes nun konkret für Sie und ihre Arbeit?

Das ist ja letztendlich das, was wir angestrebt haben. Es hätte schon ein Jahr eher passieren müssen. Das hatte mit Demokratie ja nichts mehr zu tun. Viele andere hätten in unserer Lage sicher längst hingeschmissen, wir machen aber weiter und wollen linke Politik in Arnsberg präsentieren.

Der alte Kreisverband hatte ihren Ortsverband aufgelöst. Gibt es jetzt bald wieder einen Arnsberger Ortsverband?

Über Kurz oder Lang werden wir wieder einen Ortsverband in Arnsberg gründen, den es nach unserer Auffassung ja immer gegeben hat. Ich will da dem Landesvorstand aber nicht vorgreifen.

Wie kann sich die „Linke“ im Kreis künftig neu aufstellen?

Das kann nur funktionieren, wenn die maßgeblichen Störer nicht mehr agieren. Da muss der Landesvorstand klären, ob diese überhaupt in der Partei bleiben können. Es wird aber Zeit, denn ich wüsste nicht wie es ohne Kreis- oder Ortsverband einen Bundestagswahlkampf für die „Linke“ im Sauerland geben könnte.

Mit Werner Ruhnert sprach Redaktionsleiter Martin Haselhorst

