Arnsberger Wochenmarkt-Termine rund um die Feiertage

Arnsberg. Der Wochenmarkt in Neheim wird wegen der Feiertage vorverlegt. Im Ortsteil Arnsberg ist das nicht möglich. Hier sind die Termine.

Wegen der bevor stehenden Feiertage ergeben sich für die Wochenmärkte in der Stadt Arnsberg erforderliche Veränderungen bei der Durchführung. Der am Samstag statt findende Wochenmarkt in Stadtteilen Arnsberg und Neheim kann in diesem Jahr wegen der Feiertage „1. Weihnachtstag“ und „Neujahr“ nicht wie gewohnt stattfinden.

Gemeinsam mit den Marktbeschickern hat die Stadt Arnsberg die folgende Regelung getroffen:

Im Stadtteil Neheim wird der samstägliche Wochenmarkt vom 25. Dezember sowie vom 1. Januar 2022 um jeweils einen Tag vorverlegt. Damit findet der Neheimer Wochenmarkt am Freitag, 24. Dezember, sowie am Freitag, 31. Dezember, statt. An beiden Tagen endet der Wochenmarkt in Neheim satzungsgemäß um 12 Uhr. In der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte heißt es, dass der Wochenmarkt vorverlegt wird, wenn der reguläre Termin auf einen Feiertag fällt. Im Stadtteil Arnsberg wird es jedoch am 24. und 31. Dezember leider keinen Wochenmarkt auf dem Gutenbergplatz geben können. Die dortigen Marktbeschicker haben an den beiden Freitagen bereits Marktverpflichtungen in anderen Gemeinden, denen sie nachkommen möchten.

Die Stadt Arnsberg weist darauf hin, dass der erste Wochenmarkt im neuen Jahr am Mittwoch, 5. Januar, zu den gewohnten Zeiten in Neheim und am Donnerstag, 6. Januar, zu den gewohnten Zeiten in Arnsberg statt findet.

