Arnsbergerin (34) überschlägt sich in Warstein mit ihrem Pkw

Warstein/Arnsberg. Eine Autofahrerin aus Arnsberg verliert nachts in Warstein die Kontrolle über ihr Auto und wird verletzt.

Eine 34-jährige Arnsbergerin ist bei einem Unfall verletzt worden. Sie befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr mit einem Mercedes-Benz die Mescheder Landstraße von Warstein in Richtung Meschede. Am Ortsausgang von Warstein verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zunächst geriet sie auf die linke Fahrspur, fuhr dann ca 60 Meter über den Grünstreifen, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.