Unfall Arnsbergerin fährt Kind an und verletzt es schwer

Arnsberg. Zehnjährige nach Unfall in Moosfelde schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, in Moosfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein zehnjähriges Mädchen aus Balve die Ahornstraße überqueren. Eine 37-jährige Frau aus Arnsberg erfasste das Mädchen mit ihrem Pkw und verletzte es dadurch schwer. Das Kind wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

