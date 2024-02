Arnsbergerin fällt auf Betrugsmasche herein - Polizei warnt

Arnsberg Vorsicht bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist. Niemals persönliche Daten herausgeben

Am Donnerstag meldete sich eine Frau bei der Polizei in Arnsberg und schilderte einen Betrug zu ihrem Nachteil. Am Mittwochabend habe sie über ihr Handy eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten. Die Person gab an, von einer Notarkammer aus Frankreich zu sein. Im weiteren Chatverlauf sicherte man ihr zu, dass man ihr Geld überweisen wolle. Dazu müsse sie vorab einen mittleren dreistelligen Betrag auf ein Konto überweisen. Nach der Überweisung fiel der Dame der Betrug auf.

Die Polizei rät, wie sich Bürgerinnen und Bürger schützen können: - Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes! - Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. - Notieren Sie sich die angezeigte Rufnummer. - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches.

