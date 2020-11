Das Alter sieht man ihr nicht an. Veronika Brune ist mobil. Die 74-jährige Arnsbergerin trieb immer gerne Sport und freut sich, seit fünf Wochen sogar wieder die Nordic-Walking-Stöcke schwingen lassen zu können. „Das bekommt mir richtig gut“, erzählt sie. Jahrelang war daran nicht mehr zu denken. Die Hüften und der Rücken schmerzten. „Ich hatte nur noch einen Eiergang“, sagt sie. Eine Operation im Marienhospital in Arnsberg gab ihr Lebensqualität zurück.

Über vier Jahre hat sie mit ihrem Hüftleiden gelebt und dabei stets gehofft „Das wird schon wieder!“. Lange habe sie aus familiären Gründen keine Zeit für eine Behandlung gehabt, schildert sie rückblickend. Es gab immer Gründe, eine OP oder Therapie zu verschieben. Klar doch: Acht Kinder im Alter von 32 bis 54 Jahre und 17 Enkelkinder sorgen dafür, dass es keine Langeweile gibt. Zudem hatte Verena Brune über zwölfeinhalb Jahre lang eine querschnittsgelähmte Frau gepflegt.

Chefarzt von Uni Hamburg zum Professor berufen Professor Dr. med. Sebastian Seitz , Chefarzt der Klinik für Orthopädie am Klinikum Hochsauerland, Standort Marienhospital Arnsberg, wurde vor drei Jahren von der Universität Hamburg zum außerplanmäßigen Professor berufen. Seit Anfang 2016 ist er Chefarzt der Klinik für Orthopädie im Klinikum Hochsauerland. Zuvor war der in Mainz geborene und im Ruhrgebiet aufgewachsene dreifache Familienvater auch an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf tätig.

An sich selbst dachte sie dabei zu wenig. „Da haben meine Kinder gemeckert und gesagt, dass jetzt was passieren müsse“, erzählt Veronika Brune, „ich hatte schon keine Lust mehr, überhaupt noch irgendwo hin zu gehen, ich bin besser Auto gefahren als gelaufen“. Vor allem das Treppensteigen war für die 74-Jährige ein Graus. Auf beiden Seiten litt Veronika Brune an einem Hüftschaden, der ihr die Lebensfreude trübte. Ihre sportlichen Aktivitäten – Schwimmen als Mitglied des Kneipp-Vereins und Yoga – fielen ihr zusehends schwerer.

Von der simultanen beidseitigen Hüft-Operation hatte sie zuvor noch nie gehört, sich aber vom behandelnden Chefarzt überzeugen und ganz bewusst in Arnsberg operieren lassen. „Der große Vorteil ist der Zeitgewinn und das letztendlich verringerte Komplikationsrisiko, im Vergleich zu zwei zeitlich versetzt durchgeführten Operationen“, erklärt Professor Dr. Sebastian Seitz. Nur eine Narkose, nur eine OP, nur ein stationärer Aufenthalt und nur eine Reha seien Argumente, die medizinisch und therapeutisch überzeugen könnten. Das personelle und technische Know-How sei an der Klinik vorhanden,– von den Patienten gab es bislang nur positive Rückmeldungen.

Arthrose an beiden Hüften

Für den beidseitigen Eingriff müsse aber eine entsprechende Indikation vorliegen, sagt der Facharzt. Arthrose und Schmerzen an beiden Hüften, entsprechende körperliche Verfassung und – letztendlich ausschlaggebend - der Leidensdruck. „Wir besprechen jeden Fall mit dem Patienten und gehen auf seine Wünsche ein“, so Prof. Sebastian Seitz.

Trotz einer beidseitigen Operation werde jede Hüftseite getrennt von der anderen – also unmittelbar nacheinander – operiert. „Wir behandeln den Eingriff wie zwei zeitliche getrennte OPs, mit allen Vor- und Nachbereitungen“, beschreibt der Chefarzt. Rund 45 bis 60 Minuten dauere der Eingriff dann für jede Seite. Der Zugang erfolge minimalinvasiv, wobei kein Muskelfleisch durchtrennt werde. „Das“, so Prof. Seitz, „wirkt sich zeitlich positiv auf Mobilität und Rehabilitation aus.“

Veronika Brune hat die beidseitige Hüftoperation bestens überstanden. Zwei Stunden nach der Operation sei der Therapeut gekommen und habe sie aufgefordert aufzustehen. „Ich war erst etwas zögerlich, aber meine Bewegungsfähigkeit hat mir die Angst genommen“, so die Patientin. Schon abends habe sie alleine ins Bad gehen können und nach sechs Tagen Krankenhaus die Station nach Hause verlassen können. Die anschließende dreiwöchige Reha in Bad Sassendorf war noch von der Klinik aus terminiert worden. „Die Überraschung gab es dort schon bei der Vorstellung, alle hatten die Hüft-Operation nur auf einer Seite erwartet“, schildert Veronika Brune von den ersten Gesprächen. Und als sie in der Therapie aufgefordert worden sei, das gesunde Bein zu belasten, konnte sie nur lachen: „Ich habe zwei gesunde Beine“, erwiderte Veronika Brune dem staunenden Therapeuten.

Vorsicht wegen Corona

Geholfen hat ihr ihre gute Grundkonstitution. „Toi, toi. Ich war ja nie wirklich krank“, sagt die Arnsbergerin. Und das soll auch so bleiben. Auch in diesen Corona-Tagen. „Meine Kinder haben schon Angst um mich“, erzählt sie. Ihre Kinder und Enkelkinder („und eins ist knuffiger als das andere!“) trifft sie aktuell nur noch auf der Terrasse. „Das muss jetzt sein. Aber auch das geht alles ja mal vorbei“, schaut Veronika Brune optimistisch nach vorne. Sie will weiter in Bewegung bleiben - ohne Schmerzen.