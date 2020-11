Die Ainkhausenerin Martina Müller (63) arbeitet seit 1991 für Bündnis 90/Grüne politisch im Parlament des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL). Seit 2009 ist sie Fraktionssprecherin. Sie vereinbarte im LWL eine enge Zusammenarbeit mit der CDU.

Was versprechen Sie sich als „Grüne“ von der Zusammenarbeit mit der CDU im Landschaftsverband?

Durch die schwarz-grüne Zusammenarbeit wird das Thema Klimaschutz im LWL mit 1500 Gebäuden und mehr als 1 Millionen Quadratmetern Bruttogeschossfläche deutlicher in den Fokus gerückt. Nachhaltigkeit und die digitale Transformation des LWL sind weitere wichtige Themen, für die es eine starke Mehrheit braucht. CDU und Grüne sind sich einig, dass wir die Inklusion für alle Menschen in Westfalen voranbringen wollen. Dazu gehört das selbstbestimmte Wohnen und die Teilhabe am Arbeitsleben. Mit der CDU können wir eine Finanzpolitik für die Städte und Kreise in Westfalen in den kommenden - wegen Corona schwierigen -Haushaltsjahren verantwortlich steuern.

Wo betreffen Entscheidungen des Landschaftsverbandes unmittelbar die Menschen in Arnsberg und Sundern?

23 Millionen Euro hat der LWL 2019 an Unterstützungsleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe in Arnsberg und 7 Millionen Euro in Sundern für 1115 leistungsberechtigte Menschen im Stationären und Ambulant betreuten Wohnen und bei der Teilhabe am Arbeitsleben als überörtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht. Eingliederungshilfe erhalten geistig, körperlich, seelisch und suchtkranke behinderte Menschen. Für die inklusive Betreuung der Kinder in den Kitas und in der Tagespflege sowie für Jugendförderung und Erziehungshilfe entfallen auf Arnsberg und Sundern nochmals 15 beziehungsweise 5 Millionen Euro. Für die Bau-und Bodendenkmäler und die Kultur-, Museums- und Archivförderung fließen projektbezogene Mittel nach Arnsberg und Sundern.

Gibt es Projekte in Arnsberg/Sundern, auf die im LWL in der kommenden Wahlperiode einen besonderen Fokus legen?

Als großer Kommunalverband sind wir den Menschen und dabei besonders den Menschen mit Behinderungen in ganz Westfalen verpflichtet. Da der LWL nach dem neuen Bundesteilhabegesetz die Frühförderung von den Kreisen übernommen hat, werde ich verstärkt darauf achten, dass diese Aufgabenverlagerung im Ergebnis auch in Arnsberg/Sundern noch bessere Hilfeleistungen für Eltern und Kinder erbringt. Der LWL sieht sich als Klammer für die Kultur in Westfalen. Die Förderung der Denkmalpflege und die Kulturförderung in Arnsberg werden ein Schwerpunkt bleiben. Stichworte: Kloster Wedinghausen, Propsteikirche, Sauerlandmuseum und Zuschüsse an die Freilichtbühne Herdringen. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die Sanierung der Schlossruine in Arnsberg durch den LWL Unterstützung erhält. hase

