Arnsbergerin verletzt sich bei Unfall bei Müschede leicht

Müschede. Eine 24 Jahre alte Arnsbergerin hat sich bei einem Autounfall bei Müschede leicht verletzt. Sie war 100 Meter von einem Steinbruch entfernt.

Bei einem Alleinunfall mit ihrem Auto hat sich eine 24 Jahre alte Arnsbergerin leicht verletzt. Die Frau kam am Samstagnachmittag auf der Straße Am Langen Stück von Müschede in Richtung Wennigloh rechts von der Fahrbahn ab, wie de Polizei mitteilte.

Etwa 100 Meter von einem Steinbruch entfernt überschlug sich das Auto im angrenzenden Graben und wurde schwer beschädigt. Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar.

