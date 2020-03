Arnsbergs Bürgermeister begrüßt Aufnahme geflüchteter Kinder

Geflüchtete Kinder aus griechischen Lagern sollen in Deutschland aufgenommen werden.

Arnsberg. In Arnsberg wird über die Aufnahme geflüchteter Kinder diskutiert. Der Bürgermeister begrüßt die Entscheidung auf Bundesebene.

Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner begrüßt den Beschluss des Koalitionsausschusses der Bundesregierung, besonders schutzbedürftige geflüchtete Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland aufzunehmen.

„Eine richtige und wichtige Entscheidung im Sinne von Menschlichkeit insbesondere für die geflüchteten Kinder“, so Bürgermeister Ralf Paul Bittner. „Ich freue mich über die Entscheidung der Bundesregierung“, so Bittner. „Eine richtige und wichtige Entscheidung im Sinne von Menschlichkeit insbesondere für die geflüchteten Kinder.“ Bereits im September 2018 hatte sich Arnsberg per Ratsbeschluss der Initiative „Städte sicherer Häfen“ angeschlossen.

16 nordrhein-westfälische Städte dieser Initiative trafen sich Mitte Januar 2020 in Bielefeld und forderten die Bundesregierung auf, ein Verfahren zur Übernahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtenden nach Deutschland zu schaffen. Während des Treffens wurde kommunale Unterstützung für genau diesen Personenkreis zugesagt. Mit der Entscheidung des Koalitionsausschusses wurde der Forderung der Städte sicherer Häfen zur Ausweitung der Hilfsangebote nunmehr entsprochen.