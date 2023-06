Arnsbergs Bürgerschützen schon längst in Feierstimmung

Arnsberg. Ab Samstag steht der Stadtteil Arnsberg drei Tage lang ganz im Zeichen des Hochfestes. Rechtzeitig Eintrittsbänder sichern.

Bald ist es soweit: Die blau-weißen Wimpelketten entlang der Straßen geben schon seit Tagen Anlass zur Vorfreude auf das Hochfest der Bürgerschützen, das am kommenden Wochenende in der Ruhrstadt gefeiert wird.

Schon in Feierlaune zeigte sich auch Hauptmann Jörg Werdite, als er jetzt im Beisein einiger Sponsoren das umfangreiche Festprogramm vorstellte – mit einigen Neuerungen.

Nicht neu, aber erstmals bei einem Schützenfest mittendrin dabei ist das Festwirt-Ehepaar Jonathan Mink und Filipa Marques, die in den vergangenen Monaten schon viele Veranstaltungen in der Festhalle erfolgreich gemeistert haben. „Ohne Sponsoren ist ein Fest solcher Größenordnung nicht möglich“, so der Arnsberger Schützen-Chef, der sich bei allen Firmen und Unternehmen bedankt, „die uns durch Anzeigen im Festheft oder durch Werbebanner unterstützt haben“. Das Festheft ist erst kürzlich in einer Auflage von 12.500 Exem­plaren in allen Haushalten verteilt worden.

Start am Samstag

Das Schützenfest startet am Samstagnachmittag um 14.15 Uhr mit dem Treffen der Schützen auf dem Schlossberg. Nach drei Eröffnungsböllern geht es zur Totenehrung auf den Eichholzfriedhof, anschließend findet in der Propsteikirche der traditionelle Schützengottesdienst statt. Es folgt der Rückmarsch zur Promenade, hier treffen sich gegen 19 Uhr die ehemaligen Königspaare, ab 20.30 Uhr ist dann Zeltbeben mit der Band „Soundpark“ und „DJ Tim Schiffer“ angesagt.

Ehrungen am Sonntag

Der Sonntag beginnt nach den individuellen Kompaniefrühstücken und Apothekenbesuchen um 11 Uhr mit dem Empfang der Ehrengäste und Gastvereine, nach dem Einmarsch des Königspaares und dem Hofstaat finden die Ehrungen der Königspaarjubilare statt, anschließend sorgt der Musikverein Herdringen für ein stimmungsvolles Königinkonzert. Es wird allerdings nicht klassisch auf der Bühne gespielt, sondern die Musikerinnen und Musiker verteilen sich in Gruppen an verschiedenen Standorten im Zelt oder zwischen den Stuhlreihen. „Dies soll das Konzert musikalisch und optisch auflockern“, so Jörg Werdite, der sich freuen würde, wenn möglichst viele Gäste nach dem Konzert noch bei lauschiger Biergartenatmosphäre auf dem Festplatz verweilen würden.

Um 17.45 Uhr zieht dann der große Festzug vom Gutenbergplatz aus Richtung Glockenturm, nach Grußworten und Ständchen folgt der Große Zapfenstreich vor dem Alten Rathaus – gespielt vom Tambourcorps der Bürgerschützen und dem Musikverein Herdringen. Ab 19.15 Uhr ist, nach dem Königstanz, wieder rund um das Festzelt Schützenfeststimmung angesagt.

Vogelschießen am Montag

Am Montagmorgen treten die Kompanien in „Arnsbergs Guter Stube“ an, um nach der Begrüßung durch die Hauptleute zur Vogelwiese ins Eichholz zu marschieren.

Info rund um das Fest in Arnsberg Die Bezahlung von Getränken im Glas erfolgt über Wertmarken – Flaschengetränke und Cocktails müssen weiterhin in bar bezahlt werden. Bier, Softgetränke und Korn kosten 1,90 Euro, für Schnäpse, Sekt und Wein gibt es Wertmarken für 2,20 Euro. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und sich schon im Vorfeld mit Wertmarken ausrüsten möchte, kann dies tun – ab sofort bei der Tankstelle Grüne an der Hellefelder Straße oder beim Antreten auf dem Schlossberg. Alle nicht verbrauchten Wertmarken können bis Dienstag, 1 Uhr nachts zurückgekauft werden. Dieses Angebot sollte auch genutzt werden, da die Marken später für keine andere Veranstaltung mehr gelten. Extra-Service: Die Wertmarken können auch mit EC-Cash gekauft werden.

Dann wird es ernst, die Büchsen knallen und gegen Mittag wird der neue König, diesmal aus den Reihen der 4. Kompanie (Wilddiebe) ermittelt sein. Um 17.30 sammeln sich die Schützen nach kurzer Verschnaufpause wieder auf dem Alten Markt zur Proklamation der neuen Königin und zum Festzug durch die Stadt. „Dieses Jahr haben wir mit 16 Hofstaatpaaren einen neuen Rekord erreicht“, freut sich Hauptmann Werdite über die große Resonanz bei den Jungschützen, aktiv in der Schützengesellschaft mitzumachen. Ab 20 Uhr sorgt bei der Königsparty die Liveband „Handgemacht“ für Stimmung.

Verlosung

Eintrittsbänder für die Tanzparty mit „Soundpark“ und „DJ Tim Schiffer“ im Vorverkauf bei Tankstelle Grüne, Hellefelder Straße.

