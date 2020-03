Seit kurzer Zeit ist Petra Vorwerk als neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnsberg im Einsatz. Unsere Zeitung sprach mit ihr über ihre Aufgabe in der Verwaltung und ihre Ziele.

Braucht es heute noch eine Gleichstellungsbeauftragte für die Förderung von Frauen im Beruf?

Petra Vorwerk: Ja, nicht weniger als zu früheren Zeiten. Trotz einer Erwerbstätigkeitsquote von 72 Prozent der Frauen bei gleichzeitig 80 Prozent Männer üben die meisten Frauen Minijobs aus. Das ist jede zweite Frau und jeder zehnte Mann. Frauen erreichen verhältnismäßig nicht ansatzweise die gleiche Zahl an Leitungs- und Führungspositionen in ihrem Berufsleben und verdienen 21 Prozent weniger als Männer. Der unbereinigte GPD liegt dieses Jahr am 17. März. Erst dann haben die Frauen das Geld verdient, was Männer bereits im letzten Jahr verdient haben. Es bestehen immer noch ausgeprägte geschlechterbezogene Unterschiede, Frauen leisten ein deutlich höheren Anteil an unbezahlter Arbeit, selbst wenn sie erwerbstätig sind oder sogar Vollzeit arbeiten.

Auf welche Personengruppe blickt eine Gleichstellungsbeauftragte?

In erster Linie ist es ein Frauenthema. Wir blicken aber auch auf unterprivilegierte Personengruppen, die Vertretung benötigen. Verbunden damit sind natürlich auch andere Bereiche im Blick wie Verwaltungsleitung, Kommunalpolitik, Unternehmensleitungen, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Nur ein Zusammenspiel aller Bereiche kann Veränderungen herbeiführen. Wir benötigen engagierte kompetente Fachkräfte. Wir müssen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege und Beruf besser organisieren. Das betrifft auch Männer. Wir müssen Rollenklischees schon in ganz jungen Jahren verhindern und damit junge Menschen ermutigen, einen Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Das ist gerade auch im Interesse von Arbeitgebern. Wir müssen Frauen stärker die politische Teilhabe ermöglichen, mehr als 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind weiblich. Oft findet man nur schwere Zugänge oder nicht mit Familie vereinbare Zeiten in der Kommunalpolitik vor.

Arnsberg Zur Person: Petra Vorwerk Petra Vorwerk ist 55 Jahre alt und lebt mit ihrem Lebenspartner in Hagen. Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder (25 und 27 Jahre alt). Seit rund 29 Jahren ist sie bei der Stadt Arnsberg beschäftigt. Sie studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund. Später absolvierte sie ein Aufsatzstudium Verwaltungswirtschaft.

Wo sehen Sie die Arbeitsschwerpunkte im neuen Aufgabenfeld in der Verwaltung?

Frauen zu gleichen Teilen in Leitungs- und Führungspositionen platzieren, bis wir die 50-prozentige Besetzung erreichen. Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verbessern. Frauenfördermaßnahmen ausbauen, darstellen und vorantreiben. Neue Wege von Gleichstellung denken und dafür werben und dazu motivieren.

Ist die Rolle der Gleichstellungsbeauftragte eine beobachtende und kontrollierende oder sind eigene Akzente zu setzen?

Nein, eine kontrollierende beobachtende Rolle reicht aus meiner Sicht nicht aus. Dafür liegt mir das Thema zu sehr am Herzen. Mein Anspruch ist es, eigene Akzente zu setzen, das heißt auch neue Ideen zu entwickeln, Beteiligte dafür zu begeistern und gemeinsam auch den ein oder anderen Weg neu einzuschlagen und auszuprobieren. Frei nach dem Motto: Mit Mut geht’s gut und gemeinsam schafft man vieles!

Sehen Sie das Thema Gleichstellung in Kreisen der Kommunalpolitik der Stadt genügend gewürdigt?

Dazu werde ich mir nun einen persönlichen Eindruck machen. Das kann ich für Arnsberg noch nicht beantworten, gehe aber sehr offen und positiv an die Zusammenarbeit heran. Um diese Frage für Arnsberg beantworten zu können, muss man mich nächstes Jahr noch einmal fragen. In meiner 20-jährigen eigenen politischen Tätigkeit habe ich jedoch erlebt, dass das Thema Gleichstellung für viele Politiker keine erwähnenswerte Rolle spielt. Aus Politik Sicht wird Gleichstellung oft mit Quote verbunden und hat bei vielen daher eine negative Behaftung. Gleichstellung ist aber viel mehr, für mich ist sie eine Antwort für einige gesellschaftspolitischen Probleme der Gegenwart und Zukunft. Ich wünsche mir dieses Thema gemeinsam mit allen Beteiligten voranzubringen.

Sie haben die Engagementstelle maßgeblich geprägt. Ist der Abschied von der Aufgabe schwer gefallen?

Einerseits ja -die Engagementförderung ist mein Baby. Ich habe die Stelle aufgebaut und die Inhalte gelebt. Anderseits ist das Thema Frauenförderung und Gleichstellung seit Jahren ein Thema, in dem ich mit Leidenschaft engagiere. Ich brauchte beruflich nochmal eine neue Herausforderung, etwas für das ich brenne. Ich bin sehr glücklich die Aufgabe von Ulrike Quante, die viel geleistet hat, in diesem Bereich übernehmen zu dürfen. Ich werde helfen den Übergang in der Engagementförderung gut zu gestalten und ich hoffe auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der sich dem Thema mit der gleichen Liebe widmet.