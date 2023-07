Arnsbergs kleine Buchhandlungen: Wenn der Boden knirscht

Das Knirschen des Holzbodens und das warme Licht - diesen besonderen Charme der Arnsberger Buchhandlung können Onlineshops nicht toppen.

Es ist das Knirschen des Holzbodens, der mich in eine andere Welt manövriert. Die Bücherwelt. Die urigen rustikalen Querbalken fallen direkt ins Auge. Ebenso wie das warme Licht, das die Bücherregale in einem besonderen Charme erstrahlen lässt. Es dauert nur wenige Sekunden, bevor Antonie Pongratz vor mir steht und mich begrüßt. Und nur noch weitere Sekunden, bevor Sonja Vieth mir den gemütlichen Platz auf dem roten Ledersessel anbietet.

„Tina Turner“ springt mir direkt ins Auge. Daneben Büroklammern, die mit einem kleinen Musikinstrument verziert sind. Die Buchhandlung Vieth passt einfach wunderbar in die Sphäre der Arnsberger Altstadt. Wir sprechen über Lesetipps, über das Leben als Buchhändlerin und auch über die vielen Aktivitäten, die rund um den Bücherverkauf laufen. Kooperationen mit Kindergärten und Schulen, um auch den Jüngsten unter uns die Welt der Phantasie zu eröffnen. Lesungen mit renommierten Autorinnen und Autoren.

Im nächsten Moment wird mir bewusst: Kleine, inhabergeführte Buchhandlungen sind vom Aussterben bedroht. Denn erst kürzlich schloss die zweite Buchhandlung in Arnsberg. Und auch das kleine Bücher-Eck in Hüsten ist nicht mehr da. Mayersche in Neheim zähle ich nicht dazu, denn diese gehört zu einer familiengeführten Kette. Was mich auch auf den Punkt bringt: Der örtliche „kleine“ Einzelhandel ist gefährdet. Das wissen wir nicht erst seit gestern - insbesondere aber der Buchhandel. Nicht durch große Buchhandlungsketten, obwohl auch diese natürlich eine ganz andere Kraft mit sich bringen.

Arnsbergs urige Atmosphäre in Buchhandlungen

Vielmehr sind es die unendlich erscheinenden Online-Buchwelten, die „den Kleinen“ ihren Atem nehmen. Und wir, die zu bequem geworden sind, für unsere Unterhaltung und Bildung ein paar Meter zu laufen. Wir bestellen im Internet und lassen uns die Kultur bis zur Haustür liefern (was übrigens auch in der Buchhandlung Vieth geht). Verkriechen uns dann auf die Couch und schmökern. Beraten lassen wir uns von Online-Bewertungen, die -mal ganz nebenbei- sogar oftmals „gekaufte Werbetexte“ sind, statt echte Meinungen von echten Internet-Nutzerinnen und -Nutzern.

Glücklicherweise sind da aber auch noch die anderen Leserinnen und Leser, die, die auf individuelle und persönliche Beratung setzen. Die nicht wie wild im Internet shoppen, sondern sich die urige Atmosphäre des knirschenden Holzbodens und der hölzernen Querbalken nicht nehmen lassen wollen. Die, die sich keine fünf Bücher von Amazon-Rasern liefern lassen, sondern sich auch mit einem Buch aus erlesener Hand zufriedengeben.

Diese Menschen sind es, die unsere kleinen Buchhandlungen am Leben halten. Bleibt zu hoffen, dass sie bleiben. Dass sie nicht auch der Bequemlichkeit des Internets verfallen. Denn dann geht nicht nur das urige Flair verloren, sondern auch all die Persönlichkeit, das Zwischenmenschliche und auch der Dialog mit den Kleinsten von uns.

