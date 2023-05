Arnsbergs Mauern und Türme entdecken

Arnsberg. Spezielle Führung im Rahmen der Arnsberger Woche am 15. Mai um 18 Uhr.

Im Rahmen der Arnsberger Woche bietet der Verkehrsverein Arnsberg am Montag, 15. Mai, um 18 Uhr die öffentliche Themenführung „Mauern und Türme an. Bei dieser Führung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ehrwürdigen Mauern und Wehrtürme Arnsbergs genauer kennen. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei Stadtführer Norbert Plaßwilm am Maximilianbrunnen. Dann geht es vorbei an den Resten der alten Stadtmauer mit ihren Verteidigungsanlagen, den Wehrtürmen und zusammen erkundet man einen Luftschutzbunker aus dem 2. Weltkrieg unterhalb des Arnsberger Schlosses.

Doch was wäre die Tour „Mauern und Türme“ ohne Arnsbergs wichtigsten Turm? Daher können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Abschluss das Wahrzeichen der Stadt, den Glockenturm, auf steilen Stiegen erklimmen und vielleicht sogar den Glocken lauschen. Der Sonderpreis für diese Führung beträgt 5 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931/4055.

