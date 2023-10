Arnsbergs Parteien zeigen Flagge gegen Rechts

Arnsbergs Parteien geeint gegen Rechts: So zeigten sie sich am Samstag.

Neheim. Parteien zeigen sich mit ihrer Aktion auf der Neheimer Hauptstraße zufrieden: Mit Ständen und Aufstellern wollten sie Flagge gegen die AfD zeigen.

Zufrieden zeigten sich die Arnsberger Ratsparteien mit der Resonanz auf ihre Aktion am Samstag auf der Neheimer Hauptstraße. Vertreterinnen und Vertreter von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Partei, SBL und Linke standen nebeneinander, um Flagge gegen Rechts zu zeigen. Die FDP war aufgrund ihrer Klausurtagung verhindert, ihr aufgestelltes Banner zeigte aber die Unterstützung der Aktion. Auf den Spruchbändern, die die Stände miteinander verbanden, war zu lesen: „Arnsberg ist bunt, nicht braun“ oder „Gemeinsam gegen Rechts“.

Kinder und Erwachsene freuten sich über kleine Geschenke, die verteilt wurden.

Ob Schokoherzen und Kinderpunsch von der SPD, Bonbons und Zierkürbisse von der CDU, Fruchtsaft und Dosenbier mit der Aufschrift „Kein Bier für Nazis“ von Die Partei, farbige Aufkleber von Bündnis 90/Die Grünen, für jeden und jede war etwas dabei. „Die bunten Präsente symbolisieren die Vielfalt und Freundlichkeit unserer Stadt“, erklärte Anke Kalina (CDU). „Viele Gespräche in der Fußgängerzone haben uns gezeigt, dass wir mit unserer deutlichen Positionierung gegen Rechts dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger entsprechen.“

So unterschiedlich die Teilnehmenden in ihren politischen Ansichten sind, so geeint zeigten sie sich am Samstag. „Egal, welcher Partei wir angehören - an diesem Tag zählt nur eins: Unser gemeinsames Engagement für eine bunte und vielfältige Gemeinschaft. Wir setzen ein klares Statement gegen Rechtsextremismus und für ein weltoffenes, tolerantes Arnsberg“, erklärte Thorsten Henkel von „Die Partei“. André Deimel (Bündnis90/Die Grünen) ergänzt: „Selbstverständlich nehmen wir gern an einer Aktion gegen Rechts teil. Wir danken allen verbündeten Demokratinnen und Demokraten für das Zeichen, welches wir heute gesetzt haben.

Gerd Stüttgen (SBL) schloss sich dem an und sah ein starkes Signal gegen Rassismus, Ausgrenzung und tumben rechten Populismus.

Markus Prachtel (SPD) unterstrich: „Wir haben eine klare Haltung: Keinen Millimeter nach rechts. Unsere Stadt Arnsberg steht für Toleranz, Vielfalt und Offenheit. Wir werden nicht zulassen, dass rechtsextreme Ideologien Fuß fassen oder die Grundwerte unserer Demokratie in Frage stellen.“

Die Kampagne der Parteien wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern begrüßt und sie bedankten sich für das Engagement.

