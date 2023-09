Arnsbergs Teatron Theater: „Protokoll einer Recherche“

Psychosa Teatron-Theater am Samstag in Arnsberg.

Für all diejenigen, die fernab der Hüstener Kirmes in Arnsberg eine tolle Freizeitbeschäftigung suchen: Recherche, Musik und mehr.

Es ist Kirmeszeit. Nicht nur die Hüstener, Neheimer und Arnsberger zieht es am Wochenende auf die Hüstener Kirmes, sondern auch Menschen außerhalb des Sauerlandes. Wer aber eine kleine Auszeit vom Kirmestrubel möchte oder nicht so kirmesaffin ist, für den könnten die Freizeittipps zum Wochenende genau das Richtige sein.

Im Rampenlicht

Das Teatron Theater, in Zusammenarbeit mit dem Orpheus Consort, gastiert unter dem Titel „Psychosa. Protokoll einer Recherche“ am Samstag in der Kulturschmiede Arnsberg.

Das Stück handelt von einer jungen Frau, die in ihrer Familiengeschichte mysteriöse Zusammenhänge zu Hexenverbrennungen am Scheiterhaufen findet und dem auf den Grund gehen will. Sie beginnt also zu recherchieren und ihre Suche führt sie zurück bis ins siebzehnte Jahrhundert und die Frage, was Menschen damals zu derart wahnhaften Taten geführt haben könnte. Eine Schauspielerin, fünf Musiker und ein Klangkünstler lassen diese Inszenierung zu einem theatralischen Erlebnis werden. Das Ensemble „The Orpheus Consort“ untermalt die Recherche der Hauptdarstellerin Christina Stöcker (Teatron Theater) mit Klängen aus der Vokal- und Instrumentalmusik von Renaissance bis Frühbarock.

Wer also noch schnell für Samstag 20 Uhr Karten ergattern möchte, sollte an den bekannten Vorverkaufsstellen vorbeischauen (Score Neheim, Reisebüro Meyer Arnsberg, Buchhandlung Sonja Vieth Arnsberg oder Verkehrsverein Arnsberg). Die Tickets kosten 23 Euro und ermäßigt 12 Euro. Apostelstraße 5, 59821 Arnsberg.

Mal was anderes

Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals (wir berichten hierzu ausführlich auf der Seite 3 des Lokalteils). Unter https://tag-des-offenen-denkmals.de ist ein Programm mit einer Auswahl von 5500 Denkmälern, 500 Rundtouren und Events zu finden, die es bundesweit zu entdecken gibt. Arnsberg ist natürlich auch mit dabei, denn „Kultur verbindet.“

Viel Spaß mit wenig Geld

Die Rumbecker Abendmusik wird am Sonntag um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus gespielt.

Ein Konzert für Orgel und Gambe mit Ingelore Schubert und Hans Georg Kramer. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber Spenden werden natürlich dankend angenommen. Mescheder Straße 73, 59823 Arnsberg.

