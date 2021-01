Arnsbergs Verwaltungsspitze neu formiert

Mit Blick auf Führungskräfte/herausragende Positionen in der Arnsberger Verwaltung hat es einige Veränderungen gegeben,

Arnsberg. Um den vielfältigen Herausforderungen in den kommenden Jahren optimal gerecht werden zu können, hat sich die Verwaltungsspitze der Stadt Arnsberg teilweise neu aufgestellt. Während einer digitalen Pressekonferenz kurz vor Weihnachten wurden neue Führungskräfte/herausragende Positionen in der Verwaltung vorgestellt. Stellvertretend für ihre Kollegen haben wir in einem Mittwochsinterview kürzlich bereits die neue Leiterin des Bürgermeisteramtes, Kirsten Heckmann, befragt. Im Folgenden präsentieren wir nun die "Steckbriefe" einiger weiterer Führungskräfte der Stadt Arnsberg. Viele sind schon lange dort beschäftigt, haben aber im Zuge der Umstrukturierung neue Aufgabenfelder und/oder Funktionen/Positionen erhalten:

Esther von Kuczkowski

Zum erweiterten Verwaltungsvorstand gehört nun Esther von Kuczkowski. Die 49-Jährige leitet den Bereich "Digitaler Wandel / Smart City / Zukunft Lernen". Sie beschreibt sich als Familienmensch (verheiratet, vier Kinder), mag kreative Kunst, ist Literaturliebhaberin, Naturmensch und Bergsteigerin. Einen besonderen Schwerpunkt ihrer neuen Tätigkeit sieht sie darin, "den technologisch getriebenen Wandel in Richtung einer lokal wie global hochvernetzten Wirtschaft und Gesellschaft human zu gestalten, und zwar miteinander". Aktiv will sie Entwicklungen für Arnsberg nutzen, um den Rückstand Deutschlands in der Digitalisierung auf internationaler Ebene auf lokaler Ebene aufzuholen. Durch innovative Vorhaben (Smart City), Allianzen, Labore und Modellvorhaben hofft sie, dafür Menschen zu begeistern und Partner zu gewinnen.

Lars Morgenbrod

"Projektleiter Smart City" ist der 40-jährige Lars Morgenbrod (verheiratet, zwei Töchter, wohnt auf Bergheim, Hobbies: Wandern, Mountainbiking, Basketball, Klavier, Schallplatten). Sein Ziel ist, Arnsberg als nachhaltige Stadt der Zukunft aufzustellen – über ganzheitliche Strategien und kreative Projekte. Dazu gehört für ihn "netzwerken, moderieren, Wissen und Talente entdecken und fördern, kommunizieren und Bisheriges in Frage stellen".

Sebastian Marcel Witte

Neuer "Projektmanager, Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbeauftragter @ Zukunfts- und

Strategiebüro Nachhaltigkeit" ist Sebastian Marcel Witte (40 Jahre alt). Er ist verheiratet, hat drei Kinder, mag Kochen, Wandern und Angeln (wenn die Zeit es zulässt...). Besondere Schwerpunkte seiner Tätigkeit setzt er wie folgt: "Ambitionierten Klimaschutz umsetzen; Arnsberg generationengerecht und zukunftsfähig mitgestalten; globale Verantwortung ins Bewusstsein rücken; Arnsberg zum Hochschulstandort weiterentwickeln."

Klaus Fröhlich

Das "Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit" ist Wirkungsfeld von Klaus Fröhlich (56, verheiratet, keine Kinder, Hobbies: grafische Kunst, klassische Musik, Jazz, Klavier spielen). Er hat sich besonders der nachhaltigen Fortentwicklung des Konzeptes „Die Arnsberger Dörfer“ und von Einzelprojekten mit städtischer Relevanz verschrieben; weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Institutionalisierung des Themas „Baukultur“ als Alleinstellungsmerkmal für Arnsberg.

Marco van Putten

Neuer Betriebsleiter der "Technischen Dienste Arnsberg" ist der 49 Jahre alte Marco van Putten, der in seiner Freizeit den "Balanceakt zwischen Familie, Lesen und Sport" zu meistern versucht. Im neuen Job sieht er "zwei riesige Potenziale": 1. Standardisierung und Festschreiben von Prozessen als Sprungbrett in Richtung Digitalisierung und Qualitätsverbesserung sowie 2. Personalmanagement.

Jürgen Scholand

Als "Fachbereichsleiter Innere Dienste" ist künftig Jürgen Scholand (57) tätig. Der

Familienmensch mit den Hobbies Sport (Mountainbike/Gebirgswandern), Camping und Natur sieht Schwerpunkte seiner Arbeit in der "Modernisierung der Verwaltungsarbeit mit z.B. einem Schwerpunkt im Bereich des Ausbaus digitaler Strukturen, der Verbesserung interner Prozesse und - mit Blick auf die nahe Zukunft - in den besonderen Herausforderungen, die der Rathausumbau für alle Beteiligten mit sich bringt".

Robert Toepfer

Die "Fachdienstleitung Personalbüro" hat Robert Toepfer übernommen. Der 37-Jährige ist verheiratet, Vater eines Kindes ("das zweite ist unterwegs"), treibt in seiner Freizeit gerne Sport und ist leidenschaftlicher Holzbastler. Seinen Fachdienst möchte er "fit machen für die Bewältigung der Herausforderungen, die der demografische Wandel - auch vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen - für den Personalkörper der Stadt Arnsberg mit sich bringt".

Elmar Grunenberg

Der 47-jährige Elmar Grunenberg ist jetzt Vorsitzender des Personalrates der Stadt Arnsberg.

Geboren und aufgewachsen ist er in Arnsberg (verheiratet, ein Sohn; Hobbies: "Fußball, Badminton, Literatur, Familie und Freunde haben hohen Stellenwert". Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit beschreibt er wie folgt: "Aktuell sind es Herausforderungen, die die Corona-Pandemie für die Mitarbeiter mit sich bringt." Hinzu kommen: "Unterstützung der Mitarbeiter im Zuge der temporären Unterbringung während der anstehenden Rathaussanierung; Unterstützung bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter in den Organisationseinheiten oder Fachdiensten, wo sich die Notwendigkeit ergibt, aufgrund von politischen Entscheidungen, rechtlichen Änderungen oder zusätzlichen Aufgaben (z.B. durch Förderprogramme im Bereich der Digitalisierung oder im Baubereich); Mitgestaltung des demografischen Wandels in der Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung".

Petra Blesel

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnsberg ist Petra Blesel (56, seit Juni 2020 neu verheiratet, eine Tochter und einen Sohn aus erster Ehe - und eine Tochter und einen Sohn in zweiter Ehe "hinzugewonnen"). Wohnhaft ist sie in Hagen-Holthausen, ihre Freizeit verbringt sie u.a. mit Tennis spielen, Wandern und Reisen.

Besondere Schwerpunkte ihrer Berufstätigkeit sieht sie in der vom Rat der Stadt Arnsberg gesetzten Nachhaltigkeitsstrategie. Eines ihrer großen Ziele: "Geschlechtergleichheit zu verfolgen und dazu beizutragen, dass die Stadt Arnsberg den Beitritt zur EU-Charta für Gleichstellung beschließt - und die damit verbundenen Beteiligungsprozesse ermöglicht".

Manuela Volz

Die Leitung der "örtlichen Rechnungsprüfung" obliegt künftig Manuela Volz (49, Arnsbergerin, verheiratet, eine erwachsene Tochter, Hobbies: Reisen (vor Corona), Sport und Natur). Einen besonderen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sieht sie in der Herausforderung, die örtliche Rechnungsprüfung zukunftsfähig aufzustellen, um den gesetzlichen und übertragenen Aufgaben gerecht zu werden. Dazu gehören Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes, Vergabeprüfungen und vielfältige weitere Prüfungstätigkeiten im Hinblick auf ordnungsgemäßes (rechtmäßiges, zweckmäßiges, wirtschaftliches) Verwaltungshandeln. "Durch neue Anforderungen kommt auf die örtliche Rechnungsprüfung immer mehr auch die Aufgabe zu, die Verwaltung z.B. bezüglich der Verbesserung von Geschäftsprozessen etc. zu beraten", erklärt sie dazu. Letztendlich gehe es darum, einen „Mehrwert“ für die Verwaltung und deren Leitung zu schaffen.

